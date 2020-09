„Mintha eljött volna a világvége” - San Franciscóban nem látni a Napot a bozóttüzek miatt

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Kaliforniától Washington államig lángokban áll az Egyesült Államok nyugati partvidéke, ahol erdőket és lakott területeket fenyeget a megállíthatatlanul terjedő erdő- és bozóttűz.

San Francisco nappal Fotó: BRITTANY HOSEA-SMALL/AFP

Kaliforniában az elmúlt hetekben már több mint 2,5 millió hektárnyi területet pusztított el a tűzvész, egyszerre 28 helyen ég az erdő és a bozót, és a hét elején Dél-Kalifornia valamennyi, szám szerint 8 nemzeti parkját lezárták a tűzvészek miatt.

Szerda estig 8 ember halt meg a tüzekben, főleg sofőrök, akiket az úton zártak körbe a lángok, és nem tudtak elmenekülni.

Fotó: Philip Pacheco/AFP

Több mint 14 ezer tűzoltó küzd atűzzel, egyelőre hiába. Szerdán azonban már nemcsak Kalifornia északi vidékein pusztítottak a lángok, hanem átterjedtek a szomszédos Oregon államra is, s elérték annak egyik északi nagyvárosát, a Washington állam határához közeli Portlandet is.

A San Francisco Chronicle című lap tudósítása szerint San Franciscót szerdán csaknem teljes sötétség borította a sűrű, szinte áthatolhatatlan füst miatt, majd délutánra a sötétséget a lángok bíbor színe váltotta fel. Kalifornia több településén is hasonlóról számoltak be, a furcsa látvány oka, hogy a 20 éve nem tapasztalt aszály által sújtott Kalifornia erdő- és bozóttüzei az atmoszféra magasabb rétegeibe is rengeteg füstöt és hamut juttattak, ami most blokkolja a napsugarak talajra jutását az állam jelentős részében.

Fotó: Philip Pacheco/AFP

„Mintha eljött volna a világvége!”

- idézte a lap az egyik helybélit.

A Kaliforniával északon szomszédos Oregon kormányzója, Kate Brown példa nélkül állónak nevezte a tűzvészt. Sajtótájékoztatóján azt mondta: öt kisebb várost teljesen elemésztett a tűz, attól kell tartani, hogy rekordmagas lesz a természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma.

Fotó: BRITTANY HOSEA-SMALL/AFP

Lángokban áll Oregon déli és középső vidéke, a kormányzó közlése szerint Dél-Oregon természeti szépségei lényegében elpusztultak.

Fotó: Philip Pacheco/AFP

„Ez lehet az állam történetének legnagyobb vesztesége, mind emberéletben, mind természeti és épített örökségben” - fogalmazott Kate Brown. „Őszinte leszek, további veszteségekre számítunk” - tette hozzá.

Oregon déli részein több várost kiürítettek, a lakosokat az állam északi vidékeire, menedékhelyekre szállították.

Az amerikai televíziók apokaliptikus képeket mutatnak a nyugati partvidékről. Beszámolóik szerint a szárazság, az óriási hőség és az erős szél "„örténelmi léptékű pusztítást” okoz. Szerda este már a Kanadával szomszédos Washington államban is égett a táj, és ezzel lényegében Mexikótól a kanadai határig összefüggő tűzövezet alakult ki. (BBC, Los Angeles Times, MTI)