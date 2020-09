Vidnyánszky: Mi egy végtelenül zárt rendszeren akartunk változtatni

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

„Évtizedes, lappangó konfliktus került napvilágra és nekem annyi a felelősségem, hogy én, illetve mi, megmertük lépni azt, amit eddig senki” - mondta Vidnyányky Attila az SZFE-ügyről a Népszavának adott interjújában. A törvény által az Színház- és Filmművészeti Egyetem irányítására rendelt alapítvány vezetője azt mondta, bár sajnálja, hogy eddig fajultak a dolgok, nem hatotta meg különösebben az SZFE függetlensége mellett kiálló nemzetközi tiltakozás sem.

„(...) legalább ilyen illusztris aláíráslista született, amikor idejöttem a Nemzetibe. Ha most először történne ez meg velem, akkor a szívemhez kapnék” - mondta arra, hogy az SZFE mellett olyan művészek is kiálltak, mint Helen Mirren, Cate Blanchett, Salman Rushdie, Peter Brook vagy Ian McKellen.

„Nekünk abban van az igazságunk lényege, hogy egy végtelenül zárt rendszeren akartunk változtatni” - magyarázta a Nemzeti Színház igazgatója. „A mostani SZFE gyakorlatilag a Katona József Színház iskolájaként működött. Az nem életszerű, sőt nem demokratikus és nem is etikus, hogy egyetlen – kétségtelenül színvonalas és fontos – szellemi műhely ennyire egyeduralkodó legyen egy képző intézményben, amely az adófizetők pénzéből működik. Meg kell találni a módját annak, hogy a képzés sokszínű legyen, és tükrözze a társadalom sokszínűségét is.”

Vidnyánszky szerint a mostani konfliktus oka egyszerűen annyi, hogy az SZFE vezetői és diákjai nem akarnak szembesülni az egyetemüket évtizedek óta gúzsba kötő problémákkal. A rendező szerint nem a kormány, hanem az SZFE vezetői és diákjai viselkednek agresszívan, nem akarnak egyeztetni, helyette inkább elbarikádozzák magukat. „Ha csak az utóbbi két hónapot vizsgáljuk, akkor van, amiben a SZFE-nek igaza van, ezt nem tagadom, de ez a folyamat jóval korábban kezdődött.”

A kuratórium elnöke nagyon sajnálja, hogy a történtek miatt neves színészek és rendezők tiltakoznak az általa vezetett Nemzeti Színházban is, de szerinte nekik is szívük joga tiltakozni, nem tud vele mit csinálni. Azt is bánja, hogy több nagyra becsült tanár távozott az SZFE-ről a történtek miatt, köztük Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, Ascher Tamás és Máté Gábor.

„Egyikőjüket sem küldte el a kuratórium. Sehol nem mondtam róluk egy rossz mondatot sem. Mindannyian megkerülhetetlen figurái az elmúlt évtizedek magyar színházi életének. Az oktatásban rájuk is szükség volna.”