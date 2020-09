Majdnem ezer új fertőzöttet találtak Magyarországon

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

916 fővel nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a szombat reggeli adatok szerint, ami ismét rekord. Ezzel már több mint hétezer aktív fertőzöttről tudni az országban.

Elhunyt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 633 fő. Az aktív fertőzöttek 42, az elhunytak 59 százaléka budapesti. 282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Bár a vírus most elsősorban a fiatalok körében terjed, látszik, hogy így is egyre többen szorulnak kórházi ellátásra.

A járvány kezdete óta összesen 11825 ferőzöttet regisztráltak az országban, 4058-an már meggyógyultak.

Szombat reggel közel 12 ezer mintavételt jelentettek, ez szintén rekord. A pozitív tesztek aránya meghaladta a hét százalékot, amire április 10-e óta egyáltalán nem volt példa, de a tavaszi hullám idején is csak háromszor.

Szombat reggel összeült a Belügyminisztériumban az operatív törzs, ahová Orbán Viktor a képek alapján

COOLEST HUNGARIAN feliratú maszkban érkezett. A megbeszélés után egy videóban azt mondta, az egészségügy felkészült, több mint tízezer szabad ágyunk van, „lélegeztetőkészülékek rendben vannak”.

„A szerdai kormányülésre készítettünk elő jó néhány döntést” - mondta. A kormány „ki szeretné valahogy kényszeríteni, hogy azt a kevés szabályt, amit a maszkviselésre, boltok, közlekedési eszközök használatára kidolgoztunk”, tényleg betartsák az emberek. „Ha nem tartják be, most már szankciókat is kell hozzá kötnünk.”

„Az iskolákat tudjuk üzemeltetni. Három iskolát kellett eddig bezárnunk, és tizenhat óvodát, a többi helyen az oktatás többé-kevésbé megszokott rendben zajlik.” A lázmérés október elsejétől lesz kötelező az iskolákban. Orbán szerint a szerdai kormányülésen fog eldőlni, pontosan mennyibe fognak kerülni a hatósági áras tesztek.