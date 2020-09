Bill és Melinda Gates alapítványa szerint a koronavírus 25 évvel veti vissza a globális fejlődést

Ha minden a lehető legjobban alakul, akkor is évekig stagnálni fog Európa és a világ gazdasága a járvány hatásai miatt, könnyen jöhet egy recesszió is. Egyes szektorokat felpörgetett a koronavírus, máshol viszont örökre elvesztek a munkahelyek, ami évekkel a járvány után is kísérteni fog.