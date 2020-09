Matolcsy György 0 százalékos jegybanki hitellel pörgetné föl a lakásépítéseket

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Matolcsy György jegybankelnök egy ideje elégedetlen a kormány lakáspolitikájával, ennek már többször hangot is adott, most viszont a kritika helyett inkább előállt egy javaslattal, hogy hogyan lehetne felpörgetni az új lakások építését. A Növekedés.hu oldalon hétfőn megjelent cikkében előállt az "Új Otthon Program" ötletével, amelyben közvetlenül az MNB-től vehetnének föl az emberek 0 százalékos hitelt új lakások építésére.

Matolcsy szerint az a baj a lakáspiacon, hogy bár nagy a kereslet új lakások iránt, ez nem találkozik elég erős kínálattal. Ezen pedig csak ront az, a jegybankelnök szerint hibás döntés, hogy a kormány visszaemelte a lakásépítés áfáját. "Összességében a mai rendszerben a lakáspolitika inflációt termel és nem új otthont teremt" - írja. A megoldás egy olyan program lenne, amelyet a jegybank indítana, persze csak azután, hogy a kormány erre rábólint.

Ennek részeként az MNB 0 százalékos hitelt adna tíz éves futamidővel azoknak, akik új zöld lakást építenek vagy vásárolnak. A forrást fele-fele arányban nyújthatná a jegybank és a hitelfelvevő, akár más banki kölcsönnel kiegészítve, a jegybanki részhez viszont jelzálog helyett piaci biztosítással lehetne fölvenni.

Egy ilyen programmal Matolcsy szerint 30-40 ezer új lakást lehetne nyerni, emellett pedig elhozná a demográfiai fordulatot, amit a kormány annyira vár, és 1 százalékkal megdobná a GDP növekedését és 40-50 ezer új munkahelyet teremtene.

A Portfolio.hu-nak piaci források már el is kezdték kritizálni Matolcsy ötletét, leginkább azért, mert nagyrészt mellőzné a kereskedelmi bankokat, miközben ilyen új hitelkonstrukciókat a bankok is be tudnának vezetni. Emiatt pedig félő, hogy nem piaci szempontokat figyelembe véve nem működne hatékonyan a hitelezés. A meg nem nevezett kritikusok szerint a jegybankelnök ötlete ma jól működő banki tevékenységek helyét venné át, miközben nem old meg piaci problémákat.