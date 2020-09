Trump szerint hamarosan hűvösebb lesz a bolygón

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az elnökválasztási kampány részeként Donald Trump az erdőtüzek sújtotta Kaliforniába látogatott, de még a hatalmas pusztítást látva sem volt hajlandó elismerni a klímaváltozás jelentőségét, és amikor az egyik tisztviselő külön kérte az elnököt, hogy ne hagyja figyelmen kívül a tudományok megállapításait, Trump közölte, hogy csak figyeljen oda, hamarosan majd hűvösebb lesz. Az elnök szavait hallva volt, aki felnevetett, míg vitapartnere annyi válaszolt, hogy remélem a tudomány is egyetért önnel, mire Trump mosolyogva közölte, hogy egyet fognak, de szerinte még ők se tudnak erről a fejleményről.

A kaliforniai tüzekben eddig 2 millió hektárnyi terület égett le, Trump pedig a korábbi évek tüzeihez hasonlóan most is a rossz erdőgazdálkodási gyakorlatokat okolja a lángok terjedéséért. A BBC beszámolója szerint a klímaváltozás kérdése amúgy minden jel szerint hangsúlyos elemévé válhat a kampánynak, hiszen több államban is soha nem látott méretű erdőtüzek pusztítanak, és a szakértők egybehangzó állítása szerint bár a rossz erdőgazdálkodási lépéseknek is lehet hozzá köze, de a klímaváltozás kísérő jelenségei gyakorlatilag biztos, hogy segíthetik a tüzek kialakulását. Arról, hogy miért lettek gyakoribbak az egyre hevesebb és pusztítóbb tüzek, nemrég részletesen is írtunk.

Trump látogatása előtt megszólalt kihívója, Joe Biden is, aki egy delaware-i eseményen klímagyújtogatónak nevezte Trumpot, és azt mondta, hogy még négy év Trump a Fehér Házban azt is jelentené, hogy még több égne le Amerikából.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A klímaváltozás az egyik olyan kérdés, amiben a legélesebb a különbség Trump és Biden gondolkodása között: Trump közismerten szkeptikus a klímaváltozás tényével kapcsolatban, és elnöksége alatt kormánya több mint 70 környezetvédelmi szabályozást lazított fel vagy törölt el, miközben elkezdte az Egyesült Államok kiléptetését a párizsi klímaegyezményből is. Biden ehhez képest kampánya során látványosan karolta fel a klímaváltozás kérdését, és egy jelentős zöld infrastruktúraprogramot is bejelentett.

A BBC megjegyzi azt is, hogy a téma hirtelen fellángolása (:/) ellenére a kampányban azért a járvány miatt továbbra is az egészségügyi és a gazdasági kérdések maradhatnak a leghangsúlyosabbak, de a fiatalabb szavazók megszólításához szükség lesz a klímaváltozással kapcsolatos megszólalásokra is. Arról, hogy idén a klímaváltozás valósága hogyan szorult vissza a gondolkodásunkban, épp hétfőn írtunk részletesebben.