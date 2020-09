Szuga Josihide lett az új japán miniszterelnök

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szuga Josihide lett Japán új miniszterelnöke szerdán, miután Abe Sindzó egészségügyi okokra hivatkozva lemondott a posztjáról augusztus végén.

Szuga azt mondta, politikájában abszolút elsőbbséget élvez majd a gazdaság beindítása, továbbá a koronavírus visszaszorítása, ami szükséges a jövő évre halasztódott 2020-as tokiói olimpiai játékok megrendezéséhez is. Szuga Josihidé nyolc évig volt kormányszóvivő, a hét elején választották meg a Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjévé, de ahhoz, hogy a miniszterelnöki címet is megkapja a törvényhozás támogatására volt szükség. A választáson Szuga ezt a többséget meg is kapta, 534-ből 377 képviselő szavazott rá, míg Kisida Fumio külügyminszerre 89-en, Isiba Sigeru egykori védelmi miniszterre pedig csak 68-an voksoltak.

A 71 éves Szuga az ország északi vidékéről származik, apja epetermesztéssel foglalkozott, amit ő is hangsúlyozott a jelölés elfogadásakor. Azt mondta, a nulláról kezdte, mégis képes volt a párt vezetőjévé válni, és olyan kormányt fog alakítani, amely „az emberekért dolgozik”. (BBC, MTI)