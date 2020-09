„Kicsit furcsa, ha a lakó feljelenti azt, aki szállást ad neki” - a komplett képviselő-testület próbálta együttműködésre bírni az ócsai devizahiteles telep lakóit

Szeptember 30-áig kellene kérvényezni az ócsai devizahiteles lakótelep bérlőinek, hogy a telep fenntartását két éve átvevő ócsai önkormányzat ne emelje automatikusan 60-84 ezer forint közötti (piaci alapú) összegre januártól a bérleti díjukat.

Ehhez képest szeptember 16-áig a 72-ből mindössze 6 bérlő adott be ilyen kérvényt a szükséges jövedelem- és vagyonigazolásokkal a lakbér mérséklésére

- derült ki egy szerda kora esti lakógyűlésen, ahol a település fideszes polgármestere, Bukodi Károly és a magával hozott komplett képviselő-testület próbálta együttműködésre bírni az augusztus elején bejelentett drasztikus bérletidíj-emelésen felháborodott lakókat.

Az ügy lényege:

„Tisztázzuk, hogy nehogy vakvágányra fussanak, (...) aki nem ad be semmilyen kérelmet szeptember 30-ig, az január 1-jétől automatikusan a piaci alapú bérleti díjat lesz kénytelen fizetni” - kezdte Bukodi a lakótelep üresen álló közösségi házának udvarán összegyűlt érintettekhez szólva.

A polgármester jelezte, tud róla, hogy több bérlő jogtalannak és igazságtalannak tartja az önkormányzat döntését a bérleti díjak emeléséről. Szerinte ugyan „nem szép dolog odapiszkítani, ahol az ember lakik”, és „kicsit furcsa”, ha a lakó „feljelenti azt, aki szállást ad neki”, hangsúlyozta:

De figyelmeztette a bérlőket: ezek a perek akár évekig is eltarthatnak, addig pedig az önkormányzat által most hozott szabályok érvényesek.

Ezután vallomással fordult a megjelentekhez: „rosszul esik” - kezdte, hogy azok a lakók, akik hét éve neki panaszkodtak, mennyire elegük van az akkoriban benépesülő telepre fokozottan figyelő sajtóból, most maguk uszítják rá a médiát.

Bukodi szerint rengeteg hamis információ kering a lakótelepen történő változásokban. Tisztázta, az önkormányzat nem tervez új szerződést kötni a lakótelep házainak bérlőivel, a meglévő szerződések pedig csak a bérleti díj összegével módosulnak. „Azok a szerződések, amelyek határozatlan időre köttettek az eszközkezelővel, határozatlan idejűek maradnak, és a bérleti jog örökölhetősége is megmarad” - magyarázta.

Emlékeztetett: amikor az ócsai önkormányzat 2019 januárjában átvette a devizahiteles lakópark ingatlanjainak tulajdonjogát a megszűnő Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től, két évre vállalta, hogy változatlan feltételekkel adja bérbe az itt található ingatlanokat.

- mondta, majd gyorsan hozzátette: „de nem csinálunk, hiszen, mint mondtam, egyedül a bérleti díj összege változik, minden más feltétel marad”.

A gyűlésen Bukodi többször hivatkozott rá, hogy Ócsa város önkormányzata már két éve átalakította a lakásrendeletét úgy, hogy minden önkormányzati ingatlant piaci alapon adnak ki főszabály szerint. A bérlők pedig rászorultságra hivatkozva kérhetik a bérleti díj költségelvűre, vagy szociális alapúra mérséklését. Ahogyan azt augusztusi cikkünkben is bemutattuk,

Ennek méltányosságát a lakók egy része viszont erősen vitatja: szerintük ugyanis a lakótelep várostól való izoláltsága és a közszolgáltatások, mint például a jó tömegközlekedés vagy legalább egy vegyesbolt hiánya sokkal nehezebbé (és drágábbá is) teszi az itteniek életét.

- vágta rá erre a polgármester.

- kontrázott az egyik felháborodott lakó.

Bukodi szerint azonban az ócsai devizahiteles lakótelep lakói még mindig sokkal jobb körülmények között élnek közművek szempontjából is, mint az út túloldalán található Alsópakony városrészen élők.

„45-en állnak most is sorba itt, ezekért a lakásokért, a jó részük a piaci alapú díjat is hajlandó lenne kifizetni, csak ide költözhessen.”