Nyílt levélben állt ki az SZFE mellett Salman Rushdie, Cate Blanchett, Helen Mirren és még 41 világhírű művész

"Az SZFE valódi vezetése mellett állunk. Követeljük, hogy a magyar kormány állítsa vissza az SZDE autonómiáját, mely létszükséglete a művészi kreativitásnak, a tudományos kutatásnak és oktatásnak" - írja a Financial Timesban megjelent nyílt levelében 44, világszerte elismert művész, köztük akkora sztárok, mint Salman Rushdie, Cate Blanchett, Helen Mirren, Colm Tóibin és Peter Brook. Levelükben egyrészt köszönetet mondanak a Financial Times budapesti tudósítójának, Valerie Hopkinsnak, amiért folyamatosan tudósít a történésekről, majd röviden ismertetik, hogy a kormány döntésével szeptember 1-ével magánosították a 155 éves intézményt, de úgy, hogy erről nem egyeztettek annak szenátusával, az élére pedig azt a Vidnyánszky Attilát nevezték ki, "aki már hosszú ideje támadja az egyetemet és annak közösségét".

Beszámolnak az egyetemfoglalásról, és arról is, hogy a színművészetis diákok akciója milyen szolidaritási hullámot váltott ki. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem esete nem egyedi, "sok más egyetemen is megismétlődik".

"Ez része egy egész pályás kultúrharcnak, aminek a célja, hogy az egész kulturális szférát és minden intézményét megfosszák autonómiájától. Lényegében ez a közvagyon privatizációja, melynek végén a nyereség a miniszterelnök kegyeltjeinél landol" - írták.