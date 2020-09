Utolérte a járvány a magyar celebvilágot

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Beigazolódott a gyanú, tényleg koronavírus miatt betegedhettek meg az Edda tagjai. Szerdán derült ki, hogy a zenekar frontembere, Pataky Attila kórházba került, és a zenekar több tagja is rosszul van. Akkor még nem volt igazolt fertőzött, nem érkeztek meg a teszteredmények. Mára az már biztosan kiderült, hogy a zenekar billentyűse, Gömöry Zsolt pozitív. "A Korányiban kezelnek. Pocsékul vagyok" - nyilatkozta Gömöry a Blikknek.

A járvány, mely minden korábbinál intenzívebben tombol az országban, a celebvilágot is utolérte. A Blikk összeállításában megemlíti, hogy már Vajna Tímea és Gáspár László is átestek a betegségen, aktuálisan pedig Liptai Claudia és Hódi Pamela is fertőzöttek. Megfertőződött Polyák Lilla színésznő is, akinek a férje, Gömöri András is beteg, csak ő még nem kapta meg a teszteredményeit.

Azt is megemlítik, hogy a járvány miatt az RTL két sorozata, a Barátok közt és a Keresztanyu forgatása is leállt, és az Operettszínházban is elmaradtak előadások.