Orbán azonnal félbeszakította az orvost, amikor az elkezdte mondani, hogy mi a gond a lélegeztetőkkel

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Újra elkezdte a Facebookon gondosan dokumentált kórházjárást Orbán Viktor. Ma reggel a Korányiban kezdett, vélhetően azért, hogy ezzel válaszoljon arra a Népszava hírére, miszerint itt és a Dél-pesti Centrumkórházban sincs már szabad lélegeztetőkapacitás.

Orbán leült az ügyeletes orvossal, aki ekkor már majdnem 24 órája volt szolgálatban, és megkérdezte tőle, hogy hány covidos van, majd rátért a lényegre:

„Orbán: Lélegeztetőgép van-e elég?

Orvos: Úgy tudom, hogy azzal nem is volt probléma. Inkább azzal van a baj, hogy kell hozzá technikus meg kell hozzá …

Orbán: Nem volt vele probléma, csak az a kérdés, hogy most van-e. A múltban nem volt.”

Pedig Orbánnak érdemes lett volna végighallgatnia az orvost. Mert hiába vásárolt be a magyar kormány 300 milliárd forintért lélegeztetőgépet, és duzzasztotta fel 20 ezresre a kapacitás ezekből az eszközökből, egyszerűen nincs hozzá megfelelő mennyiségű szakápoló. (És ezek szerint technikus.)

Erről beszélt egy múlt heti előadásán Hegyi Péter professzor is, aki szerint

„Ma Magyarországon teljesen mindegy, hogy mennyi lélegeztetőgép áll rendelkezésre, nagyjából 3000 intenzíves ágy fölött kalkulálni teljesen irreális a betegellátásban”. Részletesen el is magyarázta, hogy miért, és hogyan alakulhat ki a mostani helyzetből rövid időn belül hiány az intenzíves ágyakból.

Hegyi azt is mondta, hogy míg tavasszal meghallgatták őket is, más szakértőkkel együtt, rendszeresen összehívták a járványügyi bizottságot, most ősszel tudomása szerint ez már nem történt meg.