Közhelyes pornóból véres trashfilm

Előző részünk tartalmából: a nyilvánosan a szűzies önmegtartóztatást hirdető, befolyásos, trumpista amerikai vallási vezető felesége összeszűrte a levet a fiatal medencés fiúval, és nagyon úgy tűnik, hogy a befolyásos vallási vezető engedélyével, aki meg attól indult be, ha megtekinthette felesége és az ifjú bika nászát. Miután a botrány kirobbant Amerikában – és még a 444 is beszámolt róla A sztori, amiről már tényleg csak a Brazzers-logó hiányzik című cikkünkben – a saját örömére felszarvazott Jerry Falwell Jr. egyfelől hátrébb lépett, másfelől a sztori újabb szaftos részletekkel és még egy adag vérrel is gazdagodott.



Becki Falwell, Jerry Falwell Jr. és lányuk, Caroline Fotó: Shannon Finney/AFP

Mielőtt rátérnénk az augusztus végén kirobbant botrány utórezgéseire és folytatására, érdemes felidézni,miért ekkora sztori, hogy az egyébként már sok szexbotrányt megélt amerikai evangéliumi kereszténység egyik vezetőjének kiderültek hálószobatitkai és egyéb viselt dolgai, amik szöges ellentétben állnak radikálisan konzervatív egyháza tanításaival. Azért, mert Falwell Jr. nem akárki, hanem annak a Jerry Falwell Sr.-nak a fia, aki a 20. század második felének egyik legfontosabb közéleti szereplője volt Amerikában. Ő futtatta fel a tévéprédikációkat és az ezrekhez szóló megatemplomokat, és ő alapította azt a Moral Majority (Erkölcsi Többség) nevű mozgalmat, amelynek fundamentalista keresztény alapvetései fokozatosan teljesen meghódították és egyre inkább jobbra tolták az amerikai Republikánus Pártot. Falwell apuka alapította a Liberty University-t is, az amerikai keresztény-konzervatív-fundamentalista-republikánus jobboldal egyik legfontosabb intézményét, egy körülbelül 15 000 hallgatót oktató, az evangéliumi egyházak alapelveit hirdető egyetemet.

A Libertyt egészen augusztus végéig vezető ifjabb Falwell így gyakorlatilag az amerikai evangelikalizmus hercege, apja örökségének őrzője. Ezen túl pedig a keresztény vezetők közül szinte legelsőként állt be még 2016-ban a tízparancsolatot hírből sem nagyon ismerő Donald Trump támogatói közé, ami sok evangéliumi szavazatot hozott az elnöknek, aki aztán nagyon hálás is volt Falwell Jr-nak. A Falwell-család botránya így nem csak az evangéliumi keresztények botránya, hanem a Republikánus Párté és Trump leghűségesebb szavazóbázisáé is, ami így 50 nappal az amerikai elnökválasztás előtt különösen izgalmas.

Nem véletlen, hogy amióta a Reuters megírta Falwell, a felesége, Becki és az ifjú floridai medencés fiú, Giancarlo Granda közhelyes pornófilmekbe illő viszonyát, cikkek tömkelege jelent meg az ügyről. Az egyik nagy dobást éppen az egyébként republikánus-párti Fox News szállította, akiknek Granda elmondta, amióta az ügy nyilvánosságra került, Falwell Jr. fáradhatatlanul zaklatja őt és hozzá közel álló embereket annak érdekében, hogy ne kerüljenek még újabb szaftos részletek nyilvánosságra.

Úgy tűnik, Grandát ez nem hatotta meg, mert ő maga mesélt a Foxnak arról, hogy Falwellék fényűző életmódjának rendszeres részei voltak a komoly ivászatok és éjszakai klubok látogatása, miközben ezeket a dolgokat a Liberty etikai kódexe szigorúan tiltja. Az egykori medencés fiú sms-eket, emaileket és fotókat is mutatott az újságíróknak, amelyek bizonyították állításait, és hogy a Falwell-házaspár minimum a saját maguk által mások számára kötelezővé tett erkölcsi normákat megszegték.

Hogy a Libertynek milyen kínos az ügy, és milyen lehetetlen helyzetbe hozta őket az evangéliumi kereszténység királyi családja, már a botrány kirobbanásakor látszott. Falwell Jr. előbb mindent tagadott, aztán azt beismerte, hogy Grandának viszonya volt Beckivel, de a kukkolást és az alkoholfogyasztás továbbra is tagadta. Végül hajlandó volt lemondani az egyetem elnöki posztjáról, igaz, ebben a döntésben valószínűleg egy 10,5 millió dolláros (3,15 millárd forint) búcsúajándék is segíthette.

A Liberty és az evangéliumi vezetők abban bízhattak, hogy Falwell Jr. távozása után elül a vihar, de éppen fordítva történt. Miután kiderült Jerry, Becki és a medencés fiú különös kapcsolata, egyre többen jöttek elő hasonlóan kínos történetekkel. A Wall Street Journal egyenesen arról írt, hogy „hosszú ideje nyílt titok volt, hogy Falwellnek gondot jelentett a határokon belül maradni”, és hogy az alkoholproblémái is közismertek voltak.

A Liberty egy volt alkalmazottja például arról mesélt, hogy Falwell Jr. egyszer az egyetemi kávézóban arról beszélt, teája íze egy viszkire emlékezteti. A legkínosabb eset pedig az volt, amikor egy egyetemi amerikaifoci-meccsen véletlenül elküldte Becki egy meglehetősen merész fotóját az egyetem vezetősége több tagjának – köztük a saját fiának is.

A Falwell családnak ugyanis több generációja is szép fizetést vett fel a Libertytől, Jerry Sr. unokája, Jerry „Trey” Falwell például egyenesen az alelnöki székig jutott, de a többi unokája, sőt, azok feleségei is komoly pénzeket kaptak. A WSJ-nek most nyilatkozó források arról beszéltek, hogy Falwelléktől mindenki félt az egyetemen, ahol a királyi család sérthetetlenül csinálhatott azt, amit csak akart. Legalábbis az augusztusi botrányig, mert a Liberty most külső könyvvizsgálókat bérelt fel, hogy felmérjék, pontosan mi történt az egyetemen Falwellék alatt, különös tekintettel a pénz- és ingatlanügyi manőverekre.

Donald Trump és Jerry Falwell 2017-ben a Liberty University diplomaosztóján Fotó: ALEX WONG/AFP

A legnagyobb bombát azonban a Huffington Postnak sikerült robbantania: a 911-es segélyhívó számra érkezett hangfelvételre hivatkozva megírták, hogy augusztus 31-én éjjel Becki segítséget kért vérző férjéhez. Alig néhány nappal a Reuters nagy leleplező anyagának megjelenése után.

A hajnali fél háromkor beérkezett hívásban Becki azt állította, este 11-kor még templomban volt, mikor ifjabb Jerry azzal hívta, hogy leesett a lépcsőn és nagyon vérzik. Az asszony azonnal hazasietett, de mivel a ház ajtajait zárva találta, kénytelen volt a hátsó ajtót egy székkel betörni. A 911-es diszpécser megkérdezte, hogy a férfi ivott-e alkoholt, mire Becki azt válaszolta, hogy igen, de arra a kérdésre, hogy sokat ivott-e, már azt mondta, hogy „nem fogok erre a kérdésre válaszolni”.

A Falwellékhez kiérkező mentők Jerry Jr. arcán, szemei alatt és felett, valamint az orrán is sérüléseket találtak. A férj azt állította nekik, hogy a fejét egy szemeteskukába verte be, ami körül sok vért és üres alkoholos üvegeket találtak. Falwell ugyanakkor lassan és kásásan beszélt, és rendszeresen elismételt dolgokat, amiket korábban már megválaszolt. Sajnos sem Falwell Jr., sem az ügyvédei, sem a Liberty University szóvivője nem akart nyilatkozni az ügyben a Huffington Postnak.

Jerry Falwell Sr. egyébként az alkoholt az „amerikai társadalom legrosszabb kábítószerének” tartotta. A Libertyn nemcsak hogy mindenki számára tilos a fogyasztása, de a diákokat rendszeresen tesztelik is szondákkal, és vizelet- és vérmintáikat is vizsgálják.