Újabb katonákat küld Szíriába az Egyesült Államok

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Egyesült Államok növeli katonái számát Szíriában, miután az utóbbi időben megnőtt a kisebb összetűzések száma az amerikaiak, és a szintén ott lévő orosz katonák között.

Fotó: DELIL SOULEIMAN/AFP

Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint mintegy száz katona, illetve hat Bradley harckocsi átvezényléséről született döntés Szíria észak-keleti régiójába. Mint a BBC írja, az ország ezen részén amerikai, illetve orosz katonák is járőröznek, és idén több alkalommal is sorkerült összetűzésekre. Ugyan a hivatalos bejelentés során nem volt külön szó Oroszországról, de egy amerikai tisztviselő direktebben fogalmazott pénteken, amikor az NBC News beszámolója szerint közölte, hogy ezt a lépést világos jelzésnek szánják Oroszország felé. A név nélkül nyilatkozó hivatalnok szerint ez a csapatmegerősítés üzenet Oroszországnak, hogy ragaszkodjanak ők is a konfliktusok közösen vállalt enyhítésében, és mind Oroszország, mind mindenki más kerülje a szakszerűtlen, nem biztonságos és provokatív lépéseket a régióban.

A névtelen amerikai forrás szerint a katonai jelenlét megerősítésének célja, hogy az oroszok többet ne lépjenek be arra a területre, amit az amerikaiak és a kurdok ellenőriznek. Az egész évet végigkísérték a kisebb összetűzések, és augusztus végén hét amerikai katona meg is sérült, amikor összeütközött járművük egy orosz járművel.

Az Egyesült Államok jelenleg 500 katonával van jelen a régióban, hivatalosan azért, hogy biztosítsák a területet az ISIS esetleg még ottlévő dzsihádistáival szemben. Ugyanakkor míg az amerikaiak a kurdok oldalán járőröznek, addig az orosz katonák a szír kormányt támogatják. Ugyan 2019 októberében Donald Trump bejelentette, hogy kivonja az amerikai katonákat a régióból, később úgy döntött, hogy az olajkutak védelmében pár száz katona maradhat.