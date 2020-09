A 24 éves Zendaya kapta a legjobb drámai színésznőnek járó Emmyt, ezzel ő a legfiatalabb díjazott a kategóriában

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az HBO Utódlás című sorozata nyerte a legjobb drámának járó Emmy-díjat a vasárnap este az interneten tartott díjátadón, ezzel az utóbbi 6 évben már 5 alkalommal nyerte az HBO terméke a legrangosabbnak tartott Emmyt. A sorozat ezen kívül még két díjat nyert, egyet Jeremy Strong alakításáért kaptak, egyet pedig Jesse Armstrongnak, az írónak ítéltek oda.

A HBO annak ellenére tarolt, hogy a Netflix gyűjtötte be messze a legtöbb jelöltést, igaz, ez nem csak az Utódlásnak köszönhető: több díjat nyert a saját kategóriájában a Watchmen minisorozat, nyert John Oliver Last Week Tonight című műsora is, a 24 éves Zendaya pedig az Euphoriában nyújtott alakításáért a legjobb drámai színésznőnek járó díjat hozta el, ezzel ő lett a kategória eddigi legfiatalabb győztese.

Vígjáték kategóriában viszont minden díjat a Schitt’s Creek című kanadai sorozat hozott el. (New York Times)