Emeli a járvány miatt készenléti szintet a brit kormány

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az eddigi közepesről magas szintre emelte hétfőn a brit kormány a koronavírus-járvány intenzitását jelző készenléti fokozatot - írja az MTI. Az új, negyedik szint azt jelzi, hogy a Covid-19 betegség nagyon gyorsan terjed, és

megvan annak a kockázata, hogy exponenciálisan nő majd a fertőzöttek száma. Nem sokkal a bejelentés előtt Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója azt mondta, ha semmilyen ellenintézkedés nem történik, a napi új fertőződések száma 7-8 naponta megkétszereződhet. Ilyen terjedési modell alapján október 13-ára már 49 ezren fertőződhetnének meg egyetlen nap alatt, egy hónappal később pedig napi kétszáz fölé emelkedne a halálos áldozatok száma. Szeptember 21-én az Egyesült Királyságban 4368 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel 398 625 eset van az országban, a járványban pedig eddig 41 788 ember vesztette életét.

A brit kormány májusban öt fokozatú skálát vezetett be a koronavírus-járvány miatt, nem sokkal ezután pedig már volt egyszer négyes, narancssárga szinten a készültség, ezt azonban aztán júliusban mérsékelték. A hétfőig érvényben volt harmadik készültségi szint hivatalos meghatározása szerint azt jelenti, hogy a koronavírus továbbra is jelen van az Egyesült Királyságban, de már lehetséges a korlátozások és az emberek közötti távolságtartást előíró szabályok fokozatos enyhítése.