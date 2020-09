Nicolas Cage Budapesten forgatja az új filmjét, amiben Nicolas Cage-et alakítja

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nicolas Cage új filmje, a The Unbearable Weight of Massive Talent forgatására Budapestre érkezett – derült ki Návai Anikó Instagram-posztjából, ami szerint az amerikai színész jól érzi magát, és hamarosan Tiffany Haddish is itt lesz.

A készülő vígjátékban Nicolas Cage önmagát alakítja majd: pénz kell neki, így elvállalja, hogy 1 millió dollárért elmegy egy mexikói milliárdos rajongójának a születésnapi bulijára.

„Barackot. Imádom a húsos barackot” – fogalmazott a színész egy korábbi filmjében, amit tavaly Kolozsváron újra megtekintett, majd elugrott Torockószentgyörgyre is.

(via HVG)