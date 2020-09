A 24.hu tulajdonosa arról beszél, két befektető is Orbánnak akarta megvenni a médiacégét

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Augusztus 20-án épp külföldön volt üzleti úton Varga Zoltán, amikor élettársa azzal hívta fel, hogy egy helikopter repül a házuk közelében. „Nagyon meg voltak ijedve, normális esetben egy helikopter nem repül be a kertünkbe” - mondta Varga. Több esetben pedig két embert látott egy sötétített üvegű autóban ülni a háza előtt. Az incidensek szerinte egyértelműen a kormányhoz köthetők.

Varga Zoltán üzletember és médiatulajdonos a Bloombergnek beszélt erről. A Centrál Médiacsoport nevű sajtóholding tulajdonosa az utóbbi időben érezhetően inkább a nemzetközi médiának nyilatkozik: nemrég a Politicónak adott interjút, most a Bloombergnek, miközben a kormánymédia rendszeresen foglalkozik vele. Már a Politicónak is arról beszélt, hogy az Orbán-kormány az Index után a tulajdonában lévő 24.hu-t akarja levadászni.

Most konkrét felvásárlási kísérleteket is említett. Azt mondta, nyáron két „kéretlen ajánlatot” kapott - egy magyar és egy külföldi befektető is bejelentkezett, hogy megvennék a médiacégét. Ezek hangvételét barátságosnak nevezte, és nem mondta el, pontosan kiktől érkeztek, de azt mondta,

az ajánlattevők szerinte Orbán Viktort képviselték.

A Bloomberg kereste a kormányszóvivőt az ügyben, a szokásos választ kapták („A kormány nem foglalkozik a médiapiac ügyeivel”), a miniszterelnök szóvivője, Havasi Bertalan pedig egyáltalán nem válaszolt a megkeresésükre.

Varga azt mondja, utólag úgy látja, korábban kissé naiv volt az Orbán-rendszerrel szemben. „Egyértelműen alábecsültem azt, hogy mekkora nyomást alá helyezi majd a kormány a médiát. Most már világos, hogy orosz típusú kontrollált nyilvánosságot akarnak” - mondta a Bloombergnek. Szerinte most viszont már „elvi kérdés”, hogy ragaszkodjon a cégéhez, és ne adja el. „Erkölcsi kötelességem, hogy ne adjam el. Sikeres üzletember vagyok, megtehetem. Nem jó érzés, amikor támadnak, de azt hiszem, nincs más választásom” - mondta. A Centrál Médiacsoporthoz 25 nyomtatott és 19 online kiadvány tartozik, a 24.hu jelenleg a legnagyobb magyar híroldal. (Bloomberg)