Áder: Fel kell készülni a koronavírus-járványnál súlyosabb válságokra is

„Fel kell készülnünk arra, hogy ezt a válságot - hacsak gyökeresen nem változtatunk eddigi életmódunkon - újabb, és akár a Covidnál jóval súlyosabbak követhetik” - mondta Áder János köztársasági elnök az ENSZ Washingtonban tartott jubileumi, 75. közgyűlésén, videón levetített beszédében.

Szerinte a jelen legfontosabb kérdései, hogy sikerül-e tanulnunk a válságból, és hogy végre teszünk-e valamit azokon a területeken, ahol régóta tudjuk, hogy veszély fenyeget, régóta tudjuk, hogy mit kellene tenni, és azt is tudjuk, hogy a halogatással csak a kockázatokat és a költségeket növeljük.

Elmondta, a rövid úton gazdasági, majd társadalmi krízist okozó koronavírus-járvány ellen egyelőre még nem tudunk védekezni, nincs gyógyszerünk, védőoltásunk,

Régóta nyilvánvaló már szerinte, „hogy az az életforma, amelyet kialakítottunk, fenntarthatatlan. Minden évben több erőforrást használunk fel, mint amennyit a természet pótolni tud. Azt gondolni, hogy a természeti erőforrások - víz, talaj, levegő, sokszínű biológiai környezet - korlátlanul, olcsón és az idők végezetéig rendelkezésünkre állnak, dőreség” - mondta.

A témán belül külön foglalkozott a víz kérdésével. Az ENSZ-ben is többször megvitatták már „a szemünk előtt kibontakozó vízválságot. A sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámáját” - mondta. Majd leszögezte: „mindannyian tudjuk, hogy az ENSZ fenntarthatósági céljainak többsége helyes vízpolitika híján elérhetetlen”.

Négy pontban fejtette ki az ezzel összefüggő feladatokat.

A fenntarthatósági problémákra szerinte megoldás lehet a „körforgásos gazdaság”, amelyben „a hulladék - például üveg, műanyag, fém - nem szemét, hanem újrahasznosítható nyersanyag”. Ebben szerinte ugyanakkor az elmúlt időszakban nem jutott sokkal előrébb a világ.

Ami Magyarországot illeti: Áder szerint mi „eddig sem a meddő tanácskozások, hanem a cselekvés pártján álltunk”

Ezért is szerveztünk háromszor is Víz Világtalálkozót Budapesten, és szervezünk a jövő év végén egy fenntarthatósági expót is, amire Budapest szeretettel vár mindenkit.