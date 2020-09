Az FSZB letartóztatta a magát Jézusnak tartó szektavezért

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Helikopterekkel érkező fegyveres állambiztonságiak ütöttek rajta egy sor szibériai falucskán Krasznojarszk körzetében, írja a Guardian. Az FSZB ügynökei rajtaütésük során elfogták az egykori közlekedési rendőrt, Szergej Toropot, illeteve legfőbb szárnysegédjét, Vlagyimir Vegyernyikovot, aki a szovjet időkben egy fiúbanda dobosa volt.

Szergej Torop, akit hívei Vissarionnak hívnak, és aki magát az újjászületett Jézusnak tartja, a novoszibirszki Központi Kerületi Bíróság zárkájában. Fotó: Alexandr Kryazhev/Sputnik via AFP

A most 59 éves Torop 1989-ben, a már korhadó, szétesés szélére sodródott Szovjetunióban vesztette el állását. Ezt saját bevallása szerint „ébredésként” élte meg, így két évvel később meg is alapította mozgalmát, amit most már Az Utolsó Testamentum Egyházaként ismernek. Az eltelt majd három évtizedben egyháza több ezer hívet toborzott, köztük külföldi zarándokokat is. A közösség tagjai Szibériában telepedtek meg.

Maga Torop, akit hívei csak Vissarionnak hívnak, aktuálisan Jézus második eljövetelének tartja magát. Egyháza fiatal, dogmarendszere még változóban van, így például Torop se tartotta magát mindig Jézusnak, eleinte azt hirdette, hogy Jézus Föld-közeli pályán kering a bolygó körül, és onnan követi a történéseket, Oroszországot pedig maga Szűz Mária vezeti. Később aztán úgy döntött, hogy ő maga Isten fia.

„Nem vagyok Isten” - tette egyértelművé 2002-ben a Guardiannak adott interjújában. „És az is hiba, ha Jézust Istennek tekintjük. Én Isten, az atya eleven szava vagyok. Amit Isten mondani akar, rajtam keresztül mondja” - fejtette ki tézisét a Fiú mibenlétéről.

Az Utolsó Testamentum Egyháza gyakorlatában az ortodox keresztény rítusokat vegyíti környezetvédelmi ediktumokkal és más, sajátos szabályokkal. Az egyház követői vegánok, és ezt szigorúan be is tartattják, kommunájukban pedig be vannak tiltva a pénzalapú csereügyletek. A hívek szerény öltözéket viselnek, időszámításuk kezdete pedig 1961, Torop-Vissarion-II. Jézus születési éve, a karácsonyt pedig január 14-én, a szektaalapító születésnapján ünneplik lakomával.

A Guardian beszámolója szerint egyelőre nem világos, hogy mi lesz az egyházzal Torop és helyettese, Vegyernyikov letartóztatásával. Ahogy az se teljesen világos, hogy miért pont most, majd harminc év után léptek fel erőszakkal a csoport ellen, amely ellen az orosz ortodox egyház már régóta ágáll. Orosz sajtóhírek szerint az ügy hátterében talán az egyház és helyi üzletek vitája állhat.