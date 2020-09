Pataky Attilát a koronavírus tanította meg arra, hogy nem kell annyira harsánykodni

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Pataky Attila, az Edda frontembere egy tanulságot már biztosan leszűrt a koronavírus járványból mégpedig, hogy nem érdemes kételkedni olyan nyilvánvaló dolgokban, mint a koronavírus létezése.

A múlt héten írtunk arról, hogy a járványszkeptikus énekes kórházba került súlyos koronavírusos tünetekkel, most szerda reggel pedig Bochkor Gábor rádiós műsorában nyilatkozott arról, hogy mennyire nehezen élte meg a betegséget.

Az énekes elmondása szerint már a garázskoncertes rosszulléte előtt is sejtette, hogy valami nincs rendben, fogyott is 7-8 kilót, a koncert után pedig rögtön kórházba is került. Pataky Attila szerint pokoli kínokat élt át, és többször érezte azt, hogy egyszerűbb lenne a fájdalmat elengedni.

„Ahogy jött vissza a világ, azt éreztem, hogy akik ezt a covidot tervezték, vigyék vissza magukkal. Iszonyú félelem és rettegés lesz úrrá az emberen, ebben az állapotban, nem magamért, hanem az unokámért, a féltés, szorongás, az az összes fájdalmat űbereli” - mondta.



Amikor Bochkor Gábor megkérdezte, hogy és mi a helyzet a tavaszi vírustagadó véleményével, az énekes azt felelte:

„Igen, alázatosan jelentem, nagyon erősen megtanított a sors, hogy kicsit halkabban, nem kell annyira harsánykodni, nem kell annyira véleményeskedni.”



Álljon itt is mementóként Pataky Attila korábbi véleménye:

„Meggyőződésem, hogy a koronavírus-hisztériát a háttérhatalom és a világ vezetői terjesztik azért, hogy kipróbálják, mennyire lehet megijeszteni az embereket, és talán arra is jó ez az egész, hogy elleplezzenek valami fontosat, amiről nem akarják, hogy tudjunk.”

