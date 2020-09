Több mint 2 millió vírustesztet vett a külügy, darabja 4689 forint volt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kiderült, hogy mennyiért, és hány darab koronavírus kimutatására alkalmas tesztet vásárolt a magyar kormány. Ujhelyi István szocialista EP-képviselő közérdekű adatigényléssel fordult az ügyben a kormányhoz, és a beszerzést intéző külügyminisztérium válasza szerint:

2 043 280 darab tesztet vásároltak, összesen 9 580 639 177 forintért, azaz darabját átlagosan 4689 forintért.

A tesztelés hatósági árát a kormány a múlt héten 19 500 forintban rögzítette, a fenti adatból az látszik, hogy ebből nagyságrendileg mennyi lehet az anyagköltség.

A teszteket szállító cégek közül az egyiktől (GR Technologies) korábban több mint hatezer darab lélegeztetőgépet is vásárolt a kormány, ahogy a Pro Concept Kft. is szállított járványvédelmi eszközöket már tavasszal is a külügynek. A három további beszállító a Climonix Inc., a Speciál 99 Külkereskedelmi Kft és a Primer Design Ltd, ezek a cégek eddig nem jelentek meg a külügy üzleti partnerei között.

Ujhelyi szerint továbbra sem átláthatóak a kormány beszerzései, és szerinte az egészségügyi eszközöket nem a külügynek, hanem az egészségüggyel foglalkozó tárcának kellenek intéznie. Pártja továbbra is követeli, hogy az állam ingyen tesztelje a lakosságot. (Ujhelyi Facebook)