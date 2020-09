Wéber Kata bekerült a világ 10 legígéretesebb forgatókönyvírója közé a Variety magazinnál

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

A világ egyik legrangosabb filmes magazinja, a Variety minden évben összeálltja az áttörést elérő színészek, rendezők, humoristák, animációs filmesek, producerek, operatőrök és forgatókönyvírók listáját, akikre érdemes odafigyelni.

Utóbbiak közé idén Wéber Kata is bekerült, aki saját, többszörösen díjazott színdarabja alapján írta a Pieces of a Woman forgatókönyvét. Wéber a Proton Színház állandó alkotója, de ő írta többek közt a Fehér isten és a Jupiter holdja forgatókönyvét is.

A listára a korábbi években olyan forgatókönyvírók kerültek fel, mint Charlie Kaufman (Egy makulátlan elme örök ragyogása), Jennifer Lee (Jégvarázs) vagy Alex Kurtzman és Roberto Orci (Star Trek).

Fotó: Mundruczó Kornél

A Mundruczó Kornél rendezésében készült Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby kapta a Velencei Filmfesztivál legjobb színésznőnek járó díját. Ugyanitt a film elnyerte a diákzsűri legjobb filmnek járó díját is. A filmet - aminek produceri csapatához Martin Scorsese is csatlakozott - bemutatták Torontóban, és a Netflix vásárolta meg nemzetközi forgalmazásra.