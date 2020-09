24 év után megkerült egy elveszett kereru

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

24 évvel eltűnése után váratlanul újra felbukkant az új-zélandi Rotorua nemzeti parkban egy Pidge nevű óriás gyümölcsgalamb, vagyis kereru. Az önmagában is csodás eseményt még csodásabbá teszi, hogy a kereruk jellemzően csak 15-25 évig élnek, vagyis a most megkerült Pidge faja egyik legidősebb példánya lehet 29 évével.

Emma Bean, a Rotorua kiwikeltetőjének vezetője szerint Pidge-re, akinek 1996-ban veszett nyoma, még augusztusban bukkantak rá legyengült állapotban, ezért a hírt mostanáig titokban is tartották. Azóta szőlő és banándiétával feltáplálták, amitől fel is erősödött. "Már látszik, hogy szívesen repülne, úgyhogy a héten kiköltöztetjük a röptetőbe" - nyilatkozta Bean, aki azt is elmondta, hogy a kereruk jellemzően párban élnek, ezért figyelni fogják, hogy Pidge merre indulna, hátha előkerül a partnere is. (Via MTI)