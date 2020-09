A spanyol legfelsőbb bíróság eltiltotta a katalán elnököt attól, hogy katalán elnök legyen

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Távoznia kell az autonóm katalán kormány éléről Quim Torra elnöknek, miután a spanyol legfelsőbb bíróság hétfőn másfél évre eltiltotta közhivatal betöltésétől. A függetlenségi politikust azért ítélték el, mert nem tett eleget a központi választási bizottság utasításának a 2019-es tavaszi parlamenti választásokat előtt, és többszöri felszólítás ellenére sem távolíttatta el a középületekről a politikai szimbólumokat a kampányidőszakban.

A választási bizottság szerint a sárga szalagok és transzparensek kihelyezésével, amelyek a 2017-ben bebörtönzött katalán függetlenségi vezetők támogatását jelképezték, az elnök megsértette a közintézményekre vonatkozó politikai semlegesség elvét.

Quim Torra engedetlenség bűncselekménye miatt nemcsak politikai tisztségét veszti el, hanem 30 ezer eurós (10,9 millió forintos) büntetést is fizetnie kell. Az ítéletben az szerepel, hogy Quim Torra "határozottan, ismételten, makacsul" ellenállt a választási bizottság által hozott törvényes rendelkezés betartásának. Az eljárás során az elnök védője azt hangsúlyozta, hogy a testületnek szerinte nem tartozik hatáskörébe a tartományi vezetők utasítása, így határozata illegális. Az ügyvéd azt is mondta, hogy ha elmarasztalja a bíróság a szakadár politikust, készek az Európai Bíróságig is elvinni az ügyet.