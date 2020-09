Cápák százezreit sodorhatja veszélybe a koronavírus

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Komoly fenyegetést jelent a világ cápáira a koronavírus. Nem azért, mert megfertőzheti őket - erről nincs adatunk -, hanem mert a cápamájolajból kinyerhető szkvalénre hatalmas mennyiségben lehet szükség a koronavírus ellen fejlesztett védőoltásokban, írja a Sky News.

A szkvalént évtizedek óta használják védőoltásokhoz, a koronavírus elleni vakcina fejlesztésén is dolgozó brit GlaxoSmithKline pédlául rendszerint szkvalént is használ influenzaoltásaiban. A szkvalén fokozza a szervezet immunválaszát, így hatásosabbá és hatékonyabbá teszi a vakcinát.

A GlaxoSmithKline már májusban bejelentette, hogy egymilliárd adag szkvalént készül gyártani, hogy azt majd a koronavírusvakcinához használhassák.

A probléma abból adódik, hogy ha valóban szkvalént is használnak majd a koronavírus elleni védőoltásokban, a teljes globális népesség beoltásához, amennyiben a védőoltásból mindenkinek csak egy adagot kell beadni, negyedmillió cápát kéne lemészárolni. Amennyiben a védőoltásból két adag kell majd - és a legtöbb most fejlesztett vakcina ilyen -, a legyilkolandó cápák száma is duplázódik.

"Az, hogy vadon élő állatból szüreteljünk valamit, az mindig is fenntarthatatlan volna, különösen egy csúcsragadozó esetén, amely nem szaporodik nagy számban" - mondta Stefanie Brendl, a Cápák Szövetségesei állatvédő csoport alapító igazgatója a Sky Newsnak. A brit hírtelevízió szerint ezzel a gyógyszeriparban is tisztában vannak, épp ezért már dolgoznak helyettesítőanyag kifejlesztésén is. A cápamájolajat erjesztett cukornádból kivont szintetikus szkvalénnal helyettesítenék.

A Sky News beszámolója szerint amúgy jelenleg is évi mintegy hárommillió cápát mészárolnak le az olajáért, amit a gyógyszeripar mellett a kozmetikai iparban, illetve gépzsírként is használnak.