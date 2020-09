Trump a lányát akarta megtenni alelnöknek

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Donald Trump elnökségéről könyvet írni lassan önálló iparággá válik, amely nagyrészt az amerikai elnök korábbi közeli munkatársait, tanácsadóit tartja el, miután valamiért kegyvesztetté váltak a Fehér Házban. A következő ilyen könyvet Rick Gates, Trump 2016-os kampányának tanácsadója írja, ami október elején jelenik majd meg. Ebből például kiderül, hogy Trump nagyon komolyan elgondolkodott, hogy a lányát, Ivanka Trumpot kellene megtennie alelnökjelöltnek.

"Okos, szép, az emberek imádják"

- érvelt állítólag az elnök a tanácsadóinak, akik Gates elmondása szerint kisebb erőfeszítés árán, de kibírták, hogy ne nevessék el magukat. Trump annyira komolyan gondolta, hogy az akkor 34 éves lányával kellene párban indulnia az elnöki posztért, hogy még közvélemény-kutatást is készíttetett Ivanka népszerűségéről.

Végül aztán maga Ivanka beszélte le az apját az ötletről, ami állítólag őt magát is meglepte. Az elnöki leány így is elég jól járt azzal, hogy apja az Egyesült Államok elnöke lett, férje, Jared Kushner elnöki főtanácsadó lett. És mint az Trump adóbevallásaiból kiderül, amelyeket a New York Times szerzett meg, Ivanka, aki hivatalosan a Trump Organization nevű családi cég alkalmazottja, tanácsadói díjat számlázott a Fehér Háznak, ami miatt aztán a Trump családnak még kevesebbet kellett adóznia.

Rick Gates könyve amúgy állítása szerint nem annyira ellenséges az elnökkel szemben, mint korábbi hasonló művek, bár a könyv címéből kiindulva - szabad fordításban "Gonosz Játék - egy bennfentes története arról, hogyan nyert Trump, hol hibázott Mueller és hogyan vesztett Amerika"- ez azért nem tűnik teljesen igaznak. Gates mindenesetre nem azért távolodott el az elnöktől, mert összevesztek volna, hanem mert a Robert Mueller féle nyomozás után elítélték: három év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, amiért Trump kampányának főtanácsadójával, Paul Manaforttal együtt adót csalt és megszegte a lobbizásra vonatkozó törvényt. (Guardian)