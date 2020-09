Válogatott kosárlabdázót állítottak elő a minszki repülőtéren, amiért Lukasenka ellen tüntetett

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

A minszki repülőtéren előállították , és 15 napra őrizetbe vették Jelena Leucsanka belarusz válogatott kosárlabdázót, amiért részt vett tüntetéseken Aljakszadr Lukasenka elnök ellen.

Leucsanka éppen az országot készült elhagyni, hogy külföldön kapjon orvosi kezelést. A sportoló két tüntetésen vett részt, nyilvánosan is kiállt az elnökkel szemben, és aláírt egy petíciót arról, hogy a hatóságok szüntessék be az erőszakot, és legyenek új választások az országban. Instagramján is elég egyértelműen kifejezi a véleményét a rendszerről.

Leucsanka a belarusz válogatott centere, klubszinten játszott az orosz és az amerikai bajnokságban is, az UMMC Ekaterinburg és az Atlanta Dream csapatokban. (Yahoo News)