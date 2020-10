Egy kutatás szerint gyorsabban melegszenek az éjszakák, mint a nappalok

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Gyorsabban melegszenek az éjszakák, mint a nappalok a globális felmelegedés miatt, derül ki abból a világméretű kutatásból, ami először vizsgálta a nappalok és az éjszakák hőmérsékletkülönbségét a felmelegedés relációjában.

A kutatók 35 évnyi éjszakai és nappali hőmérsékletadatokat vizsgáltak meg 2017-ig bezárólag. Azt találták, hogy bár mindkét napszakban megfigyelhető melegedés, az éjszakák átlagosan 0,25 fokkal voltak melegebbek, mint a nappalok. A vizsgált helyek kétharmadánál volt kimutatható ez az eredmény, különösen Európában, Nyugat-Afrikában, Dél-Amerika nyugati részén és Közép-Ázsiában volt jelentős az éjszakai gyorsabb melegedés. Ugyanakkor egyes helyeken - az USA déli részén, Mexikóban és a Közel-Keleten - a nappalok melegedtek gyorsabban.

A jelenség oka, hogy a globális felmelegedés hatással van a felhőképződésre, és ahol napközben felhőtakaró alakul ki, ott elzárja a napfény útját, de így éjszaka a felhők több hőt és páratartalmat tartanak meg, akárcsak egy takaró. Ahol viszont nem felhős az ég napközben, ott a nappalok fognak gyorsabban melegedni.

A kutatók szerint ez komoly következményekkel járhat az állat- és növényvilágra nézve is, ugyanis a melegebb éjszakák csapadékosabb klímát hoznak magukkal, aminek következményei vannak a növények növekedésére, de a rovarok és emlősök kölcsönhatására is. Azokon a területeken, ahol a nappalok melegednek gyorsabban, ott a fokozott napfény miatt a növények is gyorsabban növekszenek, ahol viszont az éjszakák melegednek gyorsabban, ott a növények lassabban nőnek. Ez kihatással lesz a növények pollen- és nektártermelésére is, ami befolyásolni fogja a rovarok, a rovarokon keresztül pedig az emlősök életét is. (Guardian)