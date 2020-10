Az áldozat szerint pöcsfotókat mutogatott és szexuálisan zaklatta titkárnőjét Trump fiának barátnője, aki az elnök kampányának pénzügyi vezetője is

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Kimberly Guilfoyle és Donald Trump Jr Fotó: JIM WATSON/AFP

A személyi asszisztens kitálalt: főnöke rendszeresen meztelenül járkált a jelenlétében munka közben, a szexuális kalandjaival hencegett neki, a nemi szervét mutogatta kéretlenül, illetve alkalmi szexpartnereinek lefotózott genitáliáit, arra biztatta, hogy feküdjön le gazdag, befolyásos emberekkel, pucéran megmasszíroztatta vele a combját és az utazásai alkalmával arra kényszerítette, hogy egy szállodai szobában aludjanak.

Ez az amerikai sztori az utóbbi évek hasonló kitálalásainak a fényében szinte szokványosnak lenne mondható, azt kivéve, hogy a zaklatással vádolt főszereplője, aki az áldozat szerint nagyhatalmú főnökként zaklatta az asszisztensnőjét, szintén nő, nem is akármilyen. Híres konzervatív tévés műsorvezető, egykori helyettes ügyész és az elnök fiának a barátnője, aki nemrég az elnököt jelöltként megerősítő republikánus pártgyűlésen is felszólalt és emellett is akítvan részt vesz Trump kampányának a női választókat megcélzó eseményein. Első férje egyébként az a Gavin Newsom volt, aki a házasságuk ideje alatt lett San Francisco demokrata polgármestere, 2019 óta pedig Kalifornia kormányzója. Ő Kimberly Guilfoyle, akinek a szexuális zaklatási botránya az amerikai közélet egyik aktuális forró híre.

Annyit nagy vonalakban eddig is tudni lehetett, hogy Guilfoyle-t 2018-ban valamilyen szexuális zaklatási ügy miatt bocsáthatták el a republikánusokhoz közelálló Fox Newstól, ahol műsorvezetőként dolgozott 2006 óta. A friss hír az, hogy a New Yorker megírta, pontosan miről is szólt a 2018-as ügy, vagyis hogy mi állt abban a 42 oldalas dokumentumban, amit a zaklatás alanyának, Guilfoyle egykori személyi asszisztensének az ügyvédei küldtek el annak idején a Fox News vezetésének.

Az egykori alkalmazott vádjai kétfélék voltak: egyfelől sorozatos szexuális zaklatásokról szóltak, de a nő arról is beszámolt, hogy főnöke korábban arra akarta rávenni, hogy nagyobb, akár millió dolláros összeg fejében hamis vallomást tegyen egy másik vizsgálatban, amit egy másik Fox News-sos főnöke, konzervatív Trump-támogató Eric Bolling saját szexuális zaklatási ügyében folytattak le 2017-ben.

A 42 oldalas, csak most ismertté vált dokumentum valóságtartalmát közvetett módon alátámasztja, hogy annak elolvasása után a Fox News több, mint 4 millió dolláros ajánlatot tett a nőnek, hogy álljon el a per megindításától, amit az el is fogadott.

Az asszisztens állításai szerint 2015-től kezdve, amikor az iskolapadból egyenesen a Foxhoz került, rendszeresen kellett Guilfoyle New York-i lakásán dolgoznia. Ahol a főnöke gyakran meztelenül járkált a jelenlétében, miközben kéretlenül, apró részletekig elmenve mesélt neki a változatos szexuális életéről, ideértve azt is, hogy kéretlenül fotókat mutogatott a szexpartnereinek péniszéről. Olyan is előfordult, hogy meztelenül masszíroztatta meg magát vele, rendszeresen megkövetelte tőle, hogy munkaidő után aludjon a lakásán és a munkaútjaik során egy szállodai szobában aludt vele. A nő vádjai szerint a műsorvezetőnő többször is rá akarta venni úgy általában, hogy gazdag és befolyásos férfiakkal feküdjön le. Egyszer pedig konkrétan arra akarta rábeszélni, hogy egy másik foxos főnökének tegyen szexuális szívességeket.

A beadvány szerint amikor a Fox 2017-ben megbízott egy külsős jogi céget, hogy az vizsgálja ki az Eric Bolling elleni zaklatási vádakat, Guilfoyle arra próbálta rábeszélni a nőt - aki vele egyidőben Bolling titkára is volt - hogy hazudjon nekik a másik foxos műsorvezető viselkedéséről. Ennek fejében azt ígérte, hogy pénzt kap Bollingtól, akár millió dolláros nagyságrendben, ezen felül ígért neki római utazást magángéppel, képernyős megjelenési lehetőséget a Foxon és százalékot Guilfoyle pódiumfellépéseinek honoráruiumából.

(A vizsgálatnak egyébként azt lett a vége, hogy a csatorna kirúgta Bollingot, bizonyítottnak látva, hogy illetlen fotókat és zaklató üzeneteket küldözgetett kéretlenül több női beosztottjának.)

A New Yorker két olyan Fox-alkalmazottal is tudott beszélni, akik megerősítették az asszisztensnő által leírtak egyes elemeit. Guilfoyle szerintük bent a munkahelyén is rendszeresen traktálta a kollégáit a szexuális életének részleteivel, ott is mutogatott péniszfotókat, amiket állítása szerint a partnerei és rajongói küldtek neki, és általában annyira zavarbaejtően sokat beszélt a szexuális életéről, hogy a sminkesek és fodrászok, akik naponta dolgoztak vele és kénytelenek voltak végighallgatni, hivatalos bejelentést tettek ellene, amit belső vizsgálat követett, ismeretlen eredménnyel. (via nymag.com)