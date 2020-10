A magyarok kevesebb mint fele oltatná be magát biztosan a koronavírus elleni védőoltással

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A magyarok 46 százaléka biztosan elutasítaná a koronavírus elleni vakcinát, 12 százalék pedig bizonytalan vagy nem válaszolt a kérdésre, derül ki az Ipsos októberi kutatásából.

Az ötven év alatti felnőtt lakosok közül csak 36 százaléka vállalná az oltást, nagyobbik részük (25 százalék) csak akkor, ha az állam finanszírozásával ingyenesen elérhető lenne számukra. Az idősebb korosztály sokkal nyitottabb, a megkérdezettek majdnem fele (49 százalék) venné igénybe a vakcinát. Az esetleges gyógyszeres védekezés lehetőségével élők közül e korcsoport minden harmadik tagja kész lenne akár fizetni is a vakcináért (35 százalék). További szociodemográfiai vizsgálatok rávilágítanak, hogy ennél magasabb fizetési hajlandóság a főiskolai végzettségűek (50 százalék), a Pest és Veszprém megyeiek (41 százalék és 40 százalék), vagy például a magas anyagi státuszúak körében mérhető (57 százalék).

Forrás: Ipsos Fotó: Balazs Kovacs

Az Ipsos szeptemberben is végzett már egy hasonló kutatást, akkor nemzetközi trendekkel is összevetették a magyar válaszokat. Abban a kutatásban a jelenleginél kicsit kevesebb, 44 százalék mondta azt, hogy nem oltatná be magát az új koronavírus elleni védőoltással, ami rendesen elmarad a 74 százalékos nemzetközi átlaggal szemben. A legfőbb ok a mellékhatásoktól való félelem volt (59 százalék), de az említések között átlag feletti értékkel volt megtalálható a vakcina hatékonyságának, illetve a Covid-19 vírus tényleges veszélyességének megkérdőjelezése (azaz bizonyos fokú vírustagadó és vírusszkeptikus magatartás) is Magyarországon. A 27 mért ország rangsorában Lengyelország és Oroszország után így Magyarország elnyerte a harmadik legóvatosabb nemzet címét.

Forrás: Ipsos Fotó: Balazs Kovacs