Egy ismeretlen szervezet szórólapokon terjeszti, hogy hajléktalanszállót építenek Soroksáron az ellenzék miatt

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

„Soroksáron szórólapokon terjesztenek álhíreket egyesületünk munkájáról, ezért igyekszünk minél nagyobb nyilvánosságot elérni, és kommunikálni a valódi programunkat” - írja friss közleményében az Utcáról Lakásba! Egyesület. A közlemény szerint ők éppen azért dolgoznak, mert hiszik, hogy a hajléktalanszállókon alapuló rendszernek meg kell változnia, most Soroksáron mégis azzal vádolja őket egy eddig ismeretlen szervezet, a Tiszta Soroksárért Társaság, hogy hajléktalanszállót akarnak építeni a kerület központjába.

„Két lakhatási programunk van, amelyekben már több mint 70 ember talált otthonra, nagyrészt idős emberek és gyermekes anyukák. A Lakhatást Most! lakásügynökség programunkban rászoruló emberek bérelhetnek az Egyesületünk szervezésében magántulajdonosoktól lakást. Vannak saját lakásaink is, amelyeket mi magunk is olcsó bérleti díjú bérlakásokként hasznosítunk.

Az Egyesület idén év elején vette meg a második saját tulajdonú telkét Soroksáron, egyébként több más kerületben is működünk. Az új telken egy háromlakásos sorház építését készítjük elő, a tervünkről még a telek megvásárlása előtt hosszan egyeztettünk a kerület főépítészével, hogy az utcaképbe illeszkedő ingatlant létesítsünk, amely minden hatályos előírásnak megfelel. Az építkezés első ütemének várható befejezése és az első két lakás bérbeadása jövő év elejére várható. Ez nagyjából 4, a teljes projektben maximum 5-7 fő beköltözését jelenti.”

Erről az épületről terjeszti a Tiszta Soroksárért Társaság, hogy hajléktalanszálló lesz. A szórólap, ami több ezer postaládába eljutott, egyébként a helyi ellenzéki képviselőket vádolja azzal, hogy lehetővé tették az építkezést:

Az Utcáról Lakásba! Egyesület korábban is egyeztetett az építkezésről Bese Ferenc kerületi polgármesterrel, aki tavaly ősszel függetlenként, de a Fidesz támogatásával nyert a választáson. Bese és az egyesület megállapodtak, hogy a lakosságot közleményben, fórumon, és fogadóórán is tájékoztatják az építkezésről és az egyesület munkájáról. „Most levélben fordultunk Polgármester úrhoz és a kerületi képviselőkhöz, hogy ezeket a tájékoztató alkalmakat tartsuk meg, illetve szükség szerint egyeztessenek velünk a lakosság tájékoztatása céljából. Bízunk benne, hogy a soroksári lakosok minél nagyobb része tudomást szerez a munkánk valódi tartalmáról, és az Önkormányzattal együttműködésben helyre tudjuk állítani a békés és bizalomteli légkört a városrészben” - írják a közleményben.