Navalnij visszatért a Youtube-ra

Mérgezése óta először készítettek videóinterjút Alekszej Navalnij-val, aki több mint kétórás interjút adott egy orosz YouTube-csatornának. Navalnijnak ismerős terep a Youtube, több nyomozását ott publikálta, ezúttal viszont egy beszélgetős műsor vendége volt.

Navalnij a videóben elmondta: sokkal jobban érzi magát, és az orvosokat is meglepte gyógyulásának sebessége. A keze továbbra is remeg, ezt meg is mutatta a videón. Elmondta, fizikoterápiára jár.

A mérgezés napjáról is mesélt. Azt mondta, a repülőút elején még teljesen jól volt, majd állapota hirtelen leromlott, és úgy érezte, halálán van. Szerint az orosz titkosszolgálat mérgezhette meg Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítására, mert az orosz hatóságok veszélyesnek tartják a jövő évi parlamenti választások közeledtével.

Azt nem tudja, hogyan jutott a novicsok méreg a szervezetébe, valószínűleg hozzáért valamihez.

A Kreml továbbra is visszautasítja, hogy Putyinnak és az orosz hatóságoknak köze lenne az esethez. (MTI/Reuters)