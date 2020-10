Oroszországnak kémkedhettek több európai ország magas rangú tisztviselői

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Több európai kémelhárító szolgálat készültségi szintjén is emeltek az utóbbi hónapokban, ugyanis 2019 januárjától kezdődően már hat európai országban is magas rangú tisztviselőket tartóztattak le, mert gyanították, hogy Oroszországnak kémkednek. Ilyen letartóztatások történtek az utóbbi nem egészen két évben Belgiumban, Franciaországban, Norvégiában, Svédországban és Ausztriában is.

Franciaországban és Ausztriában a hadsereg egy-egy ezredesét tartóztatták le, Belgiumban egy magas rangú katonai hírszerzőtisztet, Svédországban pedig egy érzékeny információkhoz hozzáférő mérnök-informatikust, aki a stockholmi orosz nagykövetség egyik dolgozójának jelentett. A dolgozót azóta hazaküldték.

A Business Insidernek nyilatkozó NATO- és EU-hivatalnokok szerint eddig sem az érintett országok, sem az EU nem tudta megfelelően felmérni, pontosan mekkora fenyegetéssel állnak szemben, és hogy letartóztatott kémek ügye összefügg-e, ugyanis az európai országok külön-külön hírszerző és kémelhárító szolgálatokat üzemeltetnek, és ezek között lassú az információáramlás, ráadásul sokszor direkt nem is osztanak meg egymással bizonyos értesüléseket.

Ezért szakértők szerint nem is igazán derülne ki, ha az oroszok egy nagy akcióban az európai NATO-tagokat vagy az EU-t célozzák, ugyanis ezeket az érdekeket külön-külön tagállami szolgálatok védik. (Business Insider)