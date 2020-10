Ilyen az, amikor nem viccel a Kutyapárt

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Egyre kevésbé vicces a politikai légkör a XII. kerületben, mióta a Kutyapárt elnöke is bent ül a testületben. A szeptemberi ülésen Kovács Gergelyt a jegyző ismét a kerületi parkolási céghez irányította a kellemetlen kérdéseivel, ahonnan pedig a jegyzőhöz küldik vissza. Több, mint 100 napja pingpongoznak vele, most megunta.



Büntető jellegű adatigénylés

A Kutyapárt viccen kívül pert indít a Hegyvidék önkormányzat ellen, ugyanis választott képviselőként hiába kéri a létező összes úton, hogy betekinthessen a kerületi parkolás lényeges dokumentumaiba.

„Kéthetente megírjuk, és küldözgetjük a Jegyzőnek a leveleket, hogy megsértik a törvényeket, amikor ma épp 106 napja nem nézhetem meg a Fáber Kft. Sessionbase Kft.-vel kötött szerződéseinek mellékleteit (több másik ügy dokumentumaival együtt). A törvény szerint 30 napon belül kellene tudnom ezekhez hozzáférni. A mellékletek azért lennének fontosak, mert a szerződésekből nem látszik a műszaki tartalom, hogy pontosan mire is költötték a pénzt. Igaziból én ezt meguntam, úgyhogy polgári peres eljárást indítunk az Önkormányzat ellen, aminek a végén ki kell majd adniuk a kért adatokat.”

Pokorni Zoltán polgármester a szeptemberi testületi ülésen arról beszélt, hogy ezekkel csak szívatják az önkormányzatot, és „büntető jellegű” adatigénylést folytatnak.

Tízszeres ár

Júniusban írtuk meg, hogy van egy parkolós szoftverszolgáltatást nyújtó cég, a Sessionbase Kft., ami szinte egyeduralkodó a fővárosban és jelentős, racionálisan nehezen magyarázható árkülönbségekkel dolgozik. A kerületektől kikértük az adatokat. Ferencvárosban például Bácskai János fideszes polgármestersége idején a szolgáltatásért havonta bruttó 8 millió forintot fizetett a kerület, de ahogy lecserélődött a városvezetés, az ár jelentősen lecsökkent. Az új vezetés, Baranyi Krisztináék a Sessionbase-től új ajánlatot kaptak, amiben változatlan feltételek mellett már jóval kedvezőbb ár szerepelt: csupán bruttó 3 048 000 forint. Kevesebb, mint a felére eshetett volna vissza a havidíj, ha a kerület elfogadja az ajánlatot. A Sessionbase ügyvezetőjét is megkérdeztük, hogy mi az oka az árzuhanásnak. A kérdésünkre Schaffer Zoltán nem adott választ.

De térjünk vissza a Hegyvidékre, ahol 2019. decemberben a XII. kerület parkolást intéző önkormányzati cége, a Fáber Kft. 870 milliós (bruttó 1 milliárd 105 millió forint) megbízást adott a Sessionbase kft-nek. Arra voltunk kíváncsiak, hogy pontosan mi az oka, hogy a kerületi parkolási cég havonta nettó 14,5 millió forintot fizet a Sessionbase parkolási szoftveres cégnek, miközben a szomszédos I. kerületben csupán egymillió négyszázhúszezer havidíjat számol fel. Tízszeres az árkülönbség. A Kovács Gergely által összesített adatok szerint 2014-ben még nem volt ekkora eltérés a két kerület között, akkor még a XII. kerületben is csupán 1,8 millió forint volt a havidíj. Az önkormányzati cég, a Fáber Kft. ügyvezetője, Wachsler György cikkünk megjelenése után levélben adott magyarázatot az árdifferenciára:

„A Sessionbase Kft. olyan feladatokat is ellát a kerületben, amelyeket a többi szerződés nem tartalmaz, mint például az automaták karbantartása, vagy az automatákból az aprópénz ürítése és elszállítása, stb. Összegzésként elmondható, hogy a cikk szerzője nem almát hasonlít össze körtével (ez se lenne helyes), hanem almát dinnyével.”

A magánbiznisznek vége

A Fáber Kft. ügyvezetője tehát azt írta fent idézett levelében, hogy a Sessionbase-nek az informatikán túl átadtak egy csomó más parkolási feladatot, ezért fizetnek nekik ilyen sokat. Az ügyvezető válaszában akaratlanul benne rejlik a budapesti parkolás évtizedes problémája, a totális átláthatatlanság és az ellenőrizhetetlen magáncégek hálózata.

2010-ben a frissen megválasztott Orbán-kormány egyik első intézkedése volt a parkolással kapcsolatos törvény módosítása. Úgy döntöttek, hogy önkormányzatoknak maguknak kell intézni a parkolást, nem szervezhetik ki azt vállalkozóknak. „Ez a törvény kizárja a magáncégeket a parkolásból. Tehát véget vet a magánbiznisznek” - nyilatkozta Rogán Antal az RTL Híradónak. Az egykori belvárosi polgármester 2009-ben szintén megégette magát a témával. A kerületi parkoló ellenőrös cégről, amit kegyeltje, Csipak Péter vezetett, kiderült, hogy egy közel hetven milliós Ferrarit lízingelt szolgálati autóként. Még egyszer, az önkormányzati munkát végző cég, ami gyalogos ellenőröket foglalkoztatott a belvárosban, Ferrarit vásárolt.

A törvénymódosításra elvileg pont az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt volt szükség. A parkolási vállalkozók átláthatatlanul működtek, üzleti titokra hivatkozva nem engedtek betekintést a működésükbe, és nem szívesen számoltak el a bevételeikkel.

Ki szállítja a pénzt?

A törvénymódosítás óta eltelt 10 év, de a helyzet nem lett jobb. A XII. kerületi Sessionbase-es szerződés is azt mutatja, hogy a parkolási rendszerek nem lettek átláthatóbbak. Ugyanis a törvény ellenére továbbra is megy a magánbiznisz. A Fidesz nem is kiskaput, hanem egy tágas székelykaput hagyott a törvényen. A kerületeknek elég létrehoznia egy 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő céget, ilyen például a Hegyvidéken a Fáber kft., és azok már nyugodtan kiszervezhetik a parkolást magáncégeknek, például a fent említett informatikai cégnek, a Sessionbase kft-nek, akik pedig újabb alvállalkozókat vonhatnak be, például olyanokat akik pénzkazettát gyűjtenek be. Ezeknek a cégeknek a tevékenységére már nincs rálátása a nyilvánosságnak. Sőt a testületbe delegált képviselőknek sem.

A Sessionbase egy szoftverfejlesztő cég. Az oldalán egy szóval sem említi, hogy automatákat szervizel, takarít, szalagokat cserél, készpénzzel teli kazetták biztonságos szállítását és a közvagyon védelmét is vállalja. Pedig a XII. kerület állításuk szerint ezeket a munkákat is rájuk bízta. Egyetlen más kerületben sem hallottunk hasonlóról, pedig a legtöbb kerületben jelen van a Sessionbase. De ami ennél is fontosabb, hogy a közbeszerzés szövegében nem szerepel, hogy a nyertes cégnek majd automatákat kell ürítenie és közpénzt kell szállítania. Az tisztán egy integrált informatikai rendszerről szól. Az alábbi linken el lehet olvasni. Szó sincs benne pénzkazetták ürítéséről. Egy apró mondat viszont szerepel a közbeszerzés meghatározásának legvégén, ami nyilván a rejtély kulcsa lehet:

„A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.”

Tehát nem a közbeszerzés szövege, nem a cégek közötti szerződés, hanem egy másik irat tartalmazza, hogy pontosan mit és mennyiért végez a Sessionbase Kft. a XII. kerületben, és mi indokolja a kirívóan magas átalánydíjat. Talán ebből kiderülhet, hogy maguk végzik a profiljukba nem vágó feladatokat vagy azt esetleg kiszervezik más alvállalkozóknak, azok kicsodák és mennyiért végzik a munkájukat.

A gond az, hogy ez az a dokumentum, ami pont nem nyilvános, és ez az, amit több, mint 100 napja nem kap meg Kovács Gergely képviselő. Hiába kéri hol személyesen, hol levélben, hol a jegyzőt, hol pedig a parkolási céget, aztán újra a jegyzőt. Ezért indul most per.

(Több más közbeszerzéssel kapcsolatban is perel Kovács Gergely, amiről részletesen ír az oldalán.)