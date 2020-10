A spanyol kormány szükségállapotot rendelt el a madridi régió kilenc városában

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Szükségállapotot vezet be a spanyol kormány kilenc városban a madridi tartományban a következő 15 napban, hogy megfékezze a koronavírus-fertőzés terjedését - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kabinet pénteki rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatón.

Salvador Illa indoklása szerint az intézkedésre azért van szükség, mert a madridi tartomány felsőbírósága (TSJM) csütörtöki határozatában nem hagyta jóvá a szabad mozgás korlátozásáról szóló, múlt héten kiadott rendeletet.

A szükségállapot elrendelése jogalapot ad arra, hogy végre lehessen hajtani ezt az intézkedést - hangsúlyozta.

A spanyol kormány és a regionális kormány között hetek óta zajlik a küzdelem a madridi lezárások ügyében. Jelenleg egész Európában Madrid környékén az egyik legrosszabb a vírushelyzet, de a madridi régió vezetése mégsem akart a jelenleginél is komolyabb korlátozásokkal élni: a spanyol fővárosban, illetve környékén sok ember mozgása már jelenleg is korlátozva van, de a központi kormány ennél komolyabb, teljes lezárást akart. A vitának politikai felhangja is van, mert a szocialisták vezette központi kormány akaratával szállt szembe a jobbközép madridi vezetés.

A BBC cikke szerint a korlátozások közül sok minden már most is érvényben van, mivel ezeket a jogi bizonytalanság ellenére több érintett városban is életbe léptették.

A mostani szükségállapot sem jelent annyira szigorú lezárást, mint ami márciusban, az első hullám idején volt, de Madridot és a kilenc másik várost nem lehet majd elhagyni, kivéve ha valaki munkába vagy iskolába megy. A szállodák és az éttermek maximum félházzal mehetnek, és be kell zárjanak 11-kor, a sima üzletek legkésőbb 10-kor, a családi és egyéb társas események létszámát pedig maximum hat főben korlátolták. A templomok sem zártak be, de a misék csak harmadházzal mehetnek.

A korlátozások összesen 4,78 millió embert érintenek. Spanyolországban a jövő hét elején nemzeti ünnepet tartanak, és a kormány attól félt, hogy sokan készülnek elhagyni a hosszú hétvégén a leginkább érintett régiót, ezért a korlátozások már péntek délután hatályba léptek. Összesen 7000 rendőrt vezényelnek a városokba, hogy a szabályok betartására figyeljenek. (MTI, BBC)