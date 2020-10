Az Európai Bizottság szerint nekünk kell fizetni az uniós járványraktár felhúzását, a magyar kormány szerint meg nem

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Az Európai Bizottság azt állítja, hogy nem ad pénzt az uniós lélegzetetőgépek raktárbázisának megépítésére, a magyar belügyminisztérium szerint viszont Magyarországnak egy fityingébe se fog kerülni a raktár megépítése és már pontosan tudja azt is, hogy mit szeretne megvásárolni a raktárba, értesült a Népszava.

Az Európai Bizottság még márciusban döntött arról, hogy létrehoz egy stratégiai raktárkészletet lélegeztetőgépekből, védőmaszkokból és egyéb egészségügyi eszközökből, hogy segíteni tudják azokat az országokat, ahol adott esetben elfogynak a járványügyi felszerelések, gépek.

Európa több országában is terveznek ilyen raktárt létrehozni, és erre Magyarország is jelentkezett, de egyelőre elég ellentmondásosak a vélemények arról, hogy a raktár megépítését pontosan kinek is kell finanszíroznia, az Európai Bizottságnak vagy Magyarországnak. Erről szeptember közepén meg is jelent egy magyar kormányrendelet, amiben azt írták, hogy a beruházást terhelő ÁFA fedezetére 1,5 milliárd, az előfinanszírozásra pedig 1,1 milliárd forint biztosítását rendelik el. Tehát ebből úgy tűnt, hogy a magyar állam finanszírozza a raktár megépítését, de Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára azt mondta, hogy a projekt nem kerül semmibe a magyar költségvetésnek, mindent az unió áll.

A Népszava ezért megkereste az Európai Bizottságot, akik továbbra is azt mondják, hogy új raktár megépítésére nem adnak pénzt, és a raktárban egyébként sem csak az uniós készletet lehet majd tárolni, hanem tárolhatnak ott Magyarországhoz tartozó eszközöket, lélegeztetőgépeket is. A lap erre újra megkérdezte a Belügyminisztériumot, de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a raktározó országok feladata lesz a járványügyi kellékek beszerzése is, de a bizottság pontosan nem árulta el, hogy egy-egy ország mennyi pénzt kap, hogy a lélegeztetőgépeket, eszközöket megvásárolja.