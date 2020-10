Nazális vakcinával kísérleteznek a koronavírusjárvány megfékezésére

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Hagyományos oltás helyett nazálisan, szpréként beadható koronavírusvakcina fejlesztésébe kezdett több kutatócsoport, írja a Bloomberg. Beszámolójuk szerint a hagyományos védőoltásokkal szemben a nazális vakcinációnak több előnye is akad:

Egy orrszpré beadásához nincs szükség szakszemélyzetre;

a szobahőmérsékleten is tárolható oltóanyag célba juttatása sokkal kisebb logisztikai kihívást jelent;

a nazális szpré pont azokon a területeken, az orrban és a tüdőben fejti ki legintenzívebben a hatását, ahol a koronavírus megtelepedik és szaporodik.

Ez utóbbiból amúgy arra is következtetnek, hogy a nazális szpré hatékonyabban akadályozhatja meg a fertőzéseket. A szpré ugyanis elsőként z orrban és a tüdőben hatna, vagyis ott, ahol a nyálkahárgya IgA nevű immunproteineket termel, melyek jobb védelmet jelentenek a légúti fertőzésekkel szemben. Így a vakcina megakadályozhatja, hogy a vírus elszaporodjon az garatban és a tüdőben, vagyis azokon a területeken, ahonnan a fertőzött felköhögi-kilégzi a vírust, megfertőzve környezetét is.

"A vakcinák első generációja valószínűleg sokaknak jelent majd védelmet. De úgy vélem, hogy végső soron szükség lesz második és a harmadik generációra is, melyeknek talán már a nazális vakcina is része lesz, máskülönben továbbra is közösségekben fog terjedni a vírus" - nyilatkozta a Bloombergnek a St. Louis-i Washington Egyetem fertőzőbetegség szakértője, Michael Diamond. Ő és csapata már augusztusban kísérleteztek nazális vakcinával. Egereken végzett kutatásaikban úgy találták, hogy az nagyon hatékonyan előzte meg a légúti fertőzést.

A nazális vakcinával végzett kutatások egyelőre még csak az állatkísérleteknél tartanak, most kezdődhetnek az első emberkísérletek, melyek eredményeit jövő év elejére várják.