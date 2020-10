Biden jobban áll Trumppal szemben, mint bármelyik korábbi elnöki kihívó az elmúlt 84 évben

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

23 nappal az amerikai elnökválasztás előtt Joe Biden magasabban vezet Donald Trump előtt, mint bármelyik elnöki kihívó tette ezt 1936 óta. Ez a legkorábbi tudományos adat, ebben az évben mérték először az elnökjelöltek támogatottságát az országban.

Az ABC News/Washington Post 725 fős, 4 százalékpontos hibahatárral dolgozó közvéleménykutatása 55%-ra mérte Biden támogatottságát azok körében, akik valószínűleg elmennek szavazni a választáson. Trumpra 43% szavazna közülük.

Ez volt a harmadik országos mérés a héten, ami Biden támogatosságát 50% fölé mérte, legalább 10 százalékpontos előnnyel. Mióta végeznek ilyen méréseket, egy elnöki kihívó sem volt még, aki ilyen magasan vezetett volna a hivatalban lévő elnökkel szemben.

Egészen más a helyzet a legutóbbi, 2016-os elnökválasztáshoz képest is: bár októberben volt, hogy 7 százalékponttal is vezetett Hillary Clinton, a szavazatok 50%-ának a megszerzéséhez közel sem került. Trumpnak nem is volt szüksége az összes billegő vagy harmadik pártra voksoló választó meggyőzésére ahhoz, hogy megnyerje a versenyt. Biden jelenlegi előnye mellett viszont ha maga mögé is állítja az utóbbi két szavazói csoportot, akkor is 5-6 százalékponttal elmarad a támogatottsága Bidené mögött.

A koronavírus kezelése láthatóan kritikus pont a szavazók szemében, és Bidennek itt komoly előnye van a hivatalban lévő elnökkel szemben: a CNN legutóbbi felmérése szerint a szavazni szándékozók 59%-a gondolja úgy, hogy Biden jobban kezelné a járványhelyzetet, mint Trump.

(via CNN)