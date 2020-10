Mivel diákok is jelen lettek volna a tárgyaláson, Káel Csaba nem fogadta az SZFE tanárait

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak vasárnap adtak ki sajtóközleményt arról, hogy Káel Csaba, mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megkereste és formális beszélgetésre invitálta a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatóinak delegációját.

Mint írták, „egyetemünk polgárai eddig is és a továbbiakban is az átláthatóság, a tények és az egyenlő felek közötti párbeszéd elkötelezett híveiként vettek, és kívánnak részt venni a modellváltás körül kialakult vitában. Amennyiben lehetőség nyílik arra, hogy autonómiára való törekvéseinket releváns tárgyalópartnernek tolmácsolhassuk, készen állunk rá. A kormánybiztos meghívását október 12. hétfőre az Egyetem közössége elfogadta, a küldöttség tagjai közé az oktatókon kívül hallgatókat is delegálunk, hiszen a közös jövőnk a tét”.

Azonban ezt nem fogadta el Káel: az általa vezetett, idén januárban létrehozott Nemzeti Filmintézet hétfő délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a találkozó elmaradt.

A közlemény szerint formális szakmai beszélgetésre hívta meg Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Film- és Média Intézet oktatóinak delegációját, „ahová - az előzetesen megbeszéltekkel szemben - hallgatók is elmentek, ezért az oktatókkal tervezett első formális beszélgetésre ez alkalommal nem kerülhetett sor”.

Mint írták, az előzetes tervek szerint Káel Csaba a beszélgetésen előbb az egyetem részéről felhatalmazást kapó oktatókkal alakítana ki közösen fejlesztési koncepciót, amelyről később megkezdődhet az egyeztetés a diákokkal.

A szöveg kitér arra is, hogy a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelten fontosnak tartja, hogy a szakmai fejlesztési koncepció irányelveit az oktatókkal a kölcsönös elismerés és bizalom mentén lefektetve, több lépcsőben, fokozatosan határozzák meg.