Mégis megemlítették a kormánymédiában Bíró László 50 milliós állami támogatását

Kedden hosszú cikket írtam a hétvégi időközi választáson vereséget szenvedett ellenzéki jelölt, a jobbikos Bíró László gyanús gazdasági ügyéről, konkrétan az általa alapított Hegyalja-Mix szociális szövetkezetről, illetve annak varrodájáról. A cikkben megemlítettem a következőt:

„Az ügy igazi magyaros kuszaságát mutatja, hogy bár a témát kormányoldalon láthatóan karaktergyilkolási szándékkal vették elő, az egész ügy legforróbb és legtámadhatóbb pontját, az ingyen kapott 50 millió elköltését meg sem említették. Pedig itt írásos bizonyítékok is akadnak. A Magyar Nemzet, az Origo és a többi propagandacsatorna ehhez képest kizárólag azon a semmivel sem bizonyított vádon rugózott, hogy Bíró nem fizetette volna ki néhány varrónő bérét.”

Illusztrációnk – kép. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A cikkemhez jó sok más cikket elolvastam, de az sajnos elkerülte a figyelmemet, hogy Bácskai Balázs egyik, szeptember 12-én a Magyar Nemzetben megjelent cikkében igenis foglalkozott azzal, hogy Bíró szövetkezete 50 millió forint állami támogatást kapott. Ebben a cikkben sincs utalás arra, hogy az összeg elköltése körül bármi gyanús lett volna, és azt is bárki láthatja, aki utánakeres, hogy a témában publikált kormánymédiás cikkek szinte mind az elmaradt bérekkel foglalkoztak, de ettől még kétségtelen tény, hogy Bácskai írt a témáról és megemlítette az 50 milliót, vagyis tévedtem, ezért mind tőle, mind a laptól elnézést kérek.

A cikkem idézett bekezdésében a varrónők bérének ki nem fizetését „semmivel sem bizonyított vádnak” neveztem. Bácskai egy másik cikkében szeptember 10-én konkrét bizonyítékokra hivatkozva megírta, hogy volt egy dolgozó, akinek 59 ezer forinttal tartozott a cég, amit a budapesti kormányhivatal döntése alapján ki is fizettek neki. Ez a bizonyított, 59 ezres eset is elkerülte a figyelmemet, emiatt is elnézést, legközelebb igyekszem még gondosabban utánaolvasni a dolgoknak.