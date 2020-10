Környezetvédelmi okokkal magyarázza az Apple, hogy ezentúl nem jár fejhallgató és töltő az iPhone-okhoz

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Hamarosan érkezik a boltokba az iPhone 12, és mint kiderült, az Apple csúcstelefonjának különböző típusaihoz ezentúl nem jár automatikusan töltő, illetve EarPods fülhallgató. Mint az AppleInsider írja, a cég azzal magyarázta a döntést, hogy ez illeszkedik a tágabb környezetvédelmi kezdeményezésükbe, hiszen ezzel segíteni fogják a vállalat károsanyag-kibocsátásának csökkentését.

Az Apple új termékeit mutatja be a cég termékfejlesztésért felelős alelnöke, Kaiann Drance Fotó: APPLE INC./AFP

Az Apple az iPhone-ok 2007-es bevezetése óta folyamatosan mellékelt egy fali töltőkábelt, illetve egy fejhallgatót, ez a tradíció szakad meg most. Ezeket a termékeket ezentúl külön kell majd megvenni a telefonhoz. A bejelentéssel egy időben csökkentették az árait a töltőknek, illetve a fejhallgatóknak, az EarPods és a Lighting Connector töltő 29 dollár helyett 19 dollárba kerül az amerikai Apple Store üzletekben. Ugyanígy, az új verziójú 20 wattos USB-C fali töltő árát is 19 dollárra csökkentették.

A változásokat Lisa Jackson, az Apple környezetvédelmi kérdésekért is felelős alelnöke jelentette be. Mint mondta, ahogy az Apple Watch esetében is tették, most is a hulladék csökkentését akarták elérni, illetve kevesebb anyagot akartak felhasználni a telefon gyártása során. Jackson szerint a világon jelenleg mintegy 700 millió vezetékes Apple-fülhallgató van forgalomban, sokan váltottak már vezeték nélküli verziókra, és mintegy 2 milliárd Apple-töltő van használatban világszerte, nem is számolva a harmadik fél által gyártott töltőket.

Emiatt fogják ezeket az elemeket kihagyni az iPhone-ok mellől, ami nem csak kevesebb nyersanyag felhasználását jelenti, de emiatt pedig kisebb lesz a doboz maga is, ami miatt szintén csökkenti a cég károsanyag-kibocsátását a szállítás során.

Az AppleInsider megjegyzi, hogy a cég az Apple Watch okosórák 6-os szériájánál kezdte el a változtatásokat, onnantól nem járt hozzájuk töltő. A most bejelentett döntés értelmében ezentúl nemcsak a négyféle új iPhone 12-es modellhez, de az újonnan megvett SE, XR és 11-es modellekhez se járnak majd a kiegészítők.