Az állami híradó kiszámolta: sikeres a magyar védekezés

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adataira hivatkozva azt állítja az állami televízió híradója, hogy „továbbra is a jobbak közé tartozik a magyar védekezés” a koronavírus-járvánnyal szemben. Ezt arra alapozzák, hogy fertőzöttek és halottak számában is az uniós átlag alatt vagyunk.

Ez akkor jön ki, ha a tavaszi hullámot is számításba vesszük. A magyar védekezés tehát úgy tartozhat „továbbra is” a jobbak közé, ha részben mondjuk az áprilisi spanyol vagy olasz helyzettel vetjük össze.

„A második hullám még nem ért véget, így a mérleget is csak később tudjuk megvonni.” - tették hozzá a riport előtt, amiben Nagy Anikó korábbi államtitkár, a Heim Pál kórház igazgatója beszél arról, milyen fontos légtisztító berendezéseket kaptak az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft.-től.

Korábban Gulyás Gergely miniszter is az összesített adatokkal próbálta igazolni a magyar védekezés sikerességét, ráadásul ő kifejezetten a második hullám eredményiről beszélt.

Ha tényleg az aktuális helyzetet nézzük, egész más képet kapunk. A napi halálozások számában - ami a kormány szerint a legfontosabb mutató - szeptember közepe óta előzzük az Európai Uniót, és az olló egyre szélesebbre nyílik. (A napi halálozási számok a megelőző hét nap átlagát mutatják.)

Ugyanilyen összevetésben az uniós országok közül csak Csehországban és Romániában számottevően rosszabb a helyzet, mint Magyarországon. Ehhez képest pénteken Orbán Viktor is azt mondta, Németországban többen halnak meg, mint Magyarországon.