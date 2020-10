Nemzeti egységért tüntetnek Franciaországban a lefejezett tanár miatt

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Több tucatnyi tüntetést tartanak Franciaországban a brutálisan meggyilkolt Samuel Paty mellett kiállva, hogy nemzeti egységre szólítsanak fel. A 47 éves középiskolai tanárt egy menekültstátust kapott, moszkvai születésű csecsen diák, Abdullakh A. – aki a bűnüldözés előtt eddig ismeretlen volt – késsel megölte, és lefejezte Párizs külvárosában, az iskola közelében. A rendőrök a gyilkost lelőtték, mert nem engedelmeskedett a felszólításuknak.

Paty az óráján megmutatta a diákjainak a Mohamed prófétáról készült karikatúrákat, amikor a szólásszabadságról és a Charlie Hebdo elleni merényletről beszélt. Az osztályból több tanuló szülei is tiltakoztak emiatt, és a tanárt az interneten fenyegették.

Az egyik diáklány apja a gyilkosság előtt nem sokkal online hívott fel a férfi elleni „mobilizációra”, megnevezve a tanárt és az iskolát – közölte Jean-Francois Ricard, Franciaország terrorelhárítási főügyésze. Az iskola is fenyegetéseket kapott az órán történtek után október elején. Az apuka mellett – aki az egyik, meztelen Mohamed-karikatúra miatt pornográfiával is vádolta a tanárt – egy ismert iszlamistát is letartóztattak, illetve még további 8 embert.

Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter azt mondta, nagyon fontos, hogy demonstrálják a szolidaritásukat és a nemzeti egységet, és támogassák a tanárokat. A párizsi Köztársaság tér mellett (ahol 2015-ben a Charlie Hebdo-merénylet után 1,5 millióan álltak ki) Lyonban, Toulouse-ban, Strasbourgban, Nantes-ban, Marseille-ben, Lille-ben és Bordeaux-ban is várhatók tüntetések.

Képviselők éneklik a Marseillaise-t a Bois d Aulne iskola előtt szombaton. Fotó: Marie Magnin/Hans Lucas via AFP

A lehető legkeményebben fel fog lépni a francia állam a köztársasági eszme védelmében – mondta szombaton a francia kormányfő a gyilkosságról. „A köztársaságot szúrta szíven egyik védelmezőjén keresztül az iszlamista terrorizmus" - írta a gyilkosságról Jean Castex kormányfő. „A tanáraival szolidaritást vállalva az állam a lehető leghatározottabban fog reagálni, hogy a köztársaság és annak polgárai szabadon élhessenek. Soha nem fogjuk föladni. Soha” – üzente a kormányfő. Az előző nap hasonlóan határozottan beszélt Emmanuel Macron elnök a gyilkosság helyszínén.

Az orosz nagykövetség szerint Abdullakh A. 6 évesen érkezett Párizsba a családjával, és nem volt kapcsolata Oroszországgal. Franciaország sok csecsennek nyújtott menedéket azóta, hogy az orosz hadsereg offenzívát indított iszlamista csecsen szakadárok ellen az 1990-es években és a 2000-es évek elején. A hatóságok őrizetbe vették az elkövető több családtagját, köztük a szüleit, a nagyapját, a 17 éves öccsét, egyik diáktársának apját és egy másik férfit, valamint több barátját – mondta el Ricard. A főügyész hozzátette: az elkövető apjának egyik féltestvére 2014-ben csatlakozott az Iszlám Államhoz Szíriában.

A nyomozás előzetes eredményei szerint a gyilkos a helyi diákoktól kérdezősködött Samuel Paty-ról, a szóban forgó tanárról. A 47 éves földrajz-történelem szakos oktató fejéről fényképet is közzétett a Twitteren, hozzá azt írta: üzeni a „hitetlenek vezetőjének”, Macronnak, hogy végzett egy „pokolfajzattal, aki becsmérelte Mohamed prófétát”. A meggyilkolt tanár középiskoláját gyászolók lepték el. Többen tanár vagyok felirattal jelentek meg a helyszínen.

2015 januárjában Párizsban két dzsihadista merénylő vérfürdőt rendezett a Charlie Hebdo szatirikus hetilap szerkesztőségében: 12 embert agyonlőttek, 11 másikat megsebesítettek. A terrortámadást azzal indokolták, hogy bosszút akartak állni azért, mert a lap karikatúrákat közölt Mohamed prófétáról.

Három héten belül ez a második terrorista indíttatású támadás Franciaországban, ami a Mohamed-karikatúrákhoz köthető. A múlt hónapban letartóztattak egy fiatal pakisztáni férfit, aki egy hentesbárddal megsebesített két embert a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap volt párizsi szerkesztőségének közelében. A férfi az újrapublikált Mohamed-karikatúrák miatt fel akarta gyújtani a vicclap szerkesztőségét. (Telegraph, MTI)