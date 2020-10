Beszáll a Waberer’s-be és más felvásárlásokat is tervez Jellinek Dániel cége

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Jellinek Dániel cége, az Indotek megvásárolja a Waberer’s fuvarózó cég 24 százalékát - adta hírül hétfőn a cég. Jellinek a 444-nek azt nyilatkozta, a válságban sok lehetőséget látnak, ezért még más iparágakban is várható, hogy bevásárol az Indotek.

A Waberer’s hétfőn megjelent közleménye szerint a cég többségi tulajdonosa, a Mid Europa Partners megállapodott az Indotek csoportba tartozó Trevelin Holding Zrt.-vel a szállítmányozó cég 24 százalékának eladásáról, és arról, hogy a fennmaradó 47,99 százalékos tulajdonrészére is vételi opciót biztosít, amellyel jövő márciusig az Indotek megveheti és harmadik félnek eladhatja a részesedést, de a Mid Europe is értékesítheti azt. A felvásárlást jóvá kell hagynia a Gazdasági Versenyhivatalnak is, így az üzlet várhatóan 2021 első negyedévének végéig zárul le.

Azt már egy ideje lehetett tudni, hogy a Mid Europa szívesen szabadulna a részesétől, meg is bízta a Rothschild céget, hogy értékesítse a részvényeit. A Telex.hu információi szerint erre több magyar érdeklődő is volt, köztük Leisztinger Tamás, a Szemerey család, és a céget alapító, majd a részesedését eladó Wáberer György is.

Jellinek Dániel, az Indotek csoport tulajdonosa és vezetője a 444.hu-nak elmondta, hogy bár ez a csoport első szállítmányozási cége, a logisztika területén nem ez az első beruházásuk, így vannak a csoporton belül kihasználható szinergiák. A Waberer’s kisebbségi részesedésének megvásárlása abból a szempontból is jól kiegészíti a főleg ingatlan befektetésekkel foglalkozó Indotek portfólióját, mert a csoport több bevásárlóközpontnak is a tulajdonosa, az offline vásárlás viszont a járvány alatt valamennyire visszaesett, sokkal többen vásárolnak online, ezt viszont egy szállítmányozó cég jól ki tudja szolgálni.

Azért a Waberer’s üzletét is eléggé megviselte a a járvány okozta válság, a cég bevétele 33,1 százalékkal 115,5 millió euróra csökkent 2020 második negyedévében. Jellinek szerint viszont a válság előtt is voltak már problémák a Waberer's működésével: bár a belföldi logisztikai és a biztosítási üzletág jól teljesített, a nemzetközi fuvarozás leginkább csak veszteséget termelt a cégnek. Az Indotek vezetője szerint ezt részben a piac átalakulása , részben pedig a Waberer's “tehertaxi” jellegű modellje magyarázza, ami miatt elég sokat utaztak üresen a cég kamionjai. A Waberer’s már a felvásárlás híre előtt is elkezdte átszervezni ezt az üzletágat, de Jellinek szerint van még teendő, és reméli, hogy a cég megfogadja majd az új tulajdonos javaslatait. Direkt ráhatása viszont irányító részesedés hiányában nincs az Indoteknek a fuvarozó cég működésére.

Jellinek Dániel azt is elmondta, hogy az Indotek további felvásárlásokra készül, nemcsak Magyarországon, de a régióban is. Mint mondta, a válság jó alkalmat teremt a felvásárlásokra, mert sok cégnél jelentkeznek likviditási problémák, sok cégnél van generációváltás, vagy csak egyszerűen úgy látja a jelenlegi tulajdonos, hogy inkább megválna a cégtől, mint hogy végig csinálja a következő pár nehéz évet. Az Indotek 300 millió eurót tett félre a felvásárlásokra.

Ez persze azt is jelenti, hogy részben az Indoteknek kell majd finanszíroznia a cégek veszteségeit addig, amíg ki nem lábal a gazdaság. A Waberer’s esetében ezt 2022-re várja a leendőbeli kisebbségi tulajdonos, addig még biztos lesz egy nehéz éve a cégnek.

Ennél később állhat helyre egy másik cég, amellyel kapcsolatban az Indotek nemrég bekerült a sajtóba: a Budapest Airport, amelyet a Bloomberg cikke szerint az Indotek a Mollal együtt szeretne megvásárolni. A vásárlás szándékát korábban Jellinek is elismerte, újabb részleteket pedig azóta sem árult el, de a 444 kérdésére azt elmondta, hogy

a reptér várhatóan 2025 előtt nem éri majd el a 2019-es teljesítményét, feltéve, hogy 2021-től lesz elérhető oltás a COVID-19 ellen. Viszont úgy látja, a Budapest Airport a járvány előtt is messze a potenciálja alatt teljesített, különösen a logisztikában. Ebben lehetnének is szinergiák már Indotek cégekkel és a Waberer’s-el is, bár a két beruházás Jellinek szerint független egymástól.

A reptér megvásárlásával kapcsolatban a Telex.hu is kérdezte az üzletembert, többek közt arról, hogy milyen kapcsolatban kell lenni a politika közeli üzletemberekkel , hogy Magyarországon valaki ilyen üzleteket tudjon kötni? Jellinek a portálnak azt mondta, nem meglepő a kérdés, „hiszen aki Magyarországon sikeres, arra egyből ráakasztják, hogy biztos ennek vagy annak az embere”. Szerinte viszont az elmúlt 25 évben bebizonyította, hogy a politikai oldalaktól távolságot tartva is lehet sikereket elérni Magyarországon. Viszont egy akkora cég, mint az Indotek, nem teheti meg, hogy nem áll kapcsolatban az állammal és az összes fontos üzleti és politikai szereplővel, ám ebben sem rossz, sem takargatnivaló nincs. Azt mondta, egy olyan üzlet előtt, mint a Budapest Airport megvásárlása, az ember telefonál párat, hogy az elképzelése nem sérti-e az állam érdekeit, de sem a Waberer’s, sem a Budapest Airport üzletben nem lesznek politikailag érintett cégek, vagy más szereplők.