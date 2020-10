Ez az a vallomás, amit a rendőrség figyelmen kívül hagyott a Leányfalun kiakasztott SS-zászló ügyében

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Inkább hitt a szentendrei rendőrség azoknak, akik egy SS-zászló alatt tartottak házibulit a nyáron a Dunakanyarban, majd faarccal azt állították a kiérkező rendőröknek, hogy az egyik leghirhedtebb tiltott jelkép valójában egy 44-es szám, mint az egyikük által verbálisan inzultált holokauszt-túlélőnek.

A 444 most megkapta a jegyzőkönyvet a botrányos ügy egyik koronatanújának vallomásáról, amiből mindez pontosan kiderül.

Az ügyben a rendőrség már korábban lezárta a nyomozást, éppen a fentiek miatt, vagyis mert hitelesebbnek tekintették az Adolf Hitler-féle német náci párt, az NSDAP katonai szervezete, a Schutzstaffel, vagyis az SS logója alatt lazulókat.

A tanú vallomása így hangzott:

“Elmondom, hogy feleségemmel és a feleségem unokatestvérével sétáltam Leányfalun a Rév kikötőnél, a kompnál Visegrád irányába. Ahogy sétáltunk, azt vettem észre, hogy (...) az első házon balkézre egy fekete alapon “SS” jelzést ábrázoló fekete zászló van kifeszítve az egyik ház homlokfalára (...) úgy, hogy az az utcáról jól látható volt. (...) Ez mélyen felzaklatott minket, mivel én is és a feleségem is zsidó származásúak vagyunk. Én 1944-45-ben koncentrációs táborban voltam a szüleimmel, ezért ennek a jelképnek a használata különösen sértő számomra. (...) a ház előtt megállva fotókat készítettem az “SS” jelről, amikor is odajött egy hölgy hozzám, hogy miért fényképezek. Ekkor mondtam, hogy ami ki van függesztve náluk, az egy tiltott “SS” jelvény. A hölgy erre azt mondta, hogy a férje 44-ik születésnapját ünneplik és ez azt jelenti. Ezt követően kijött egy férfi, akivel szintén közöltem, hogy zsidó származású vagyok és mélyen sért az általuk kihelyezett “SS” jelzés. Erre a férfi közölte velem: “Igen, mi nácik vagyunk és neked is indul a vonatod.” Én erre nem mondtam neki semmit, hanem hazamentem. Kérdésre elmondom, hogy nem kértem meg őket, hogy vegyék le ezt a jelet a házról, nem láttam értelmét.”

A nyomozást lezáró rendőrségi határozatból korábban már kiderült, hogy az ügyben ezzel a vallomással szemben az inkriminált buli résztvevőinek állításai, illetve a rendőrség “szakvéleménye” álltak.

A tanú fotója a buli helyszínéről.

A rendőrség eszerint életszerűbbnek tartotta azt a sztorit, hogy ez egy villanyszerelő kolléga 44. születésnapi bulija lett volna "és a zászlóval szerették volna jelezni ezen személy életkorát".

Vagyis ez nem egy SS-jelvény, hanem két négyes számjegy lenne.

A rendőrség a következővel támasztotta alá a véleményét, jegyzőkönyvileg:



"Az ott levő személyek nyugodtak voltak, nem adtak arra utaló jelet, hogy egy szélsőséges oldal tagjai lennének."

A lezáró határozat hasonlóan rejtélyes részében azt írták a nyilvánvaló náci jeképről, ami pontosan megegyezik az ismert, és rengeteg korbeli ábrázoláson szerepelő SS-jelvényről: