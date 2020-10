Kínozzák és szexuálisan bántalmazzák az előzetes letartóztatásban lévőket Észak-Koreában

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

15 fogvatartott számolt be arról, hogy kínzásokat és szexuális bántalmazásokat éltek át, amikor letartóztatták őket Észak-Koreában. A jelentések szerint az előzetes letartóztatásba kerültekkel rosszabbul bánnak, mint az állatokkal.

A Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet az első, aki interjút tudott készíteni olyanokkal, akik előzetes letartóztatásba kerültek a diktatórikus Észak-Koreában 2011 óta. A jelentés 15 nővel és egy férfival készített interjún alapszik, de a szervezet olyan tisztviselőkkel is beszélt, akik jól ismerik az észak-koreai igazságszolgáltatási rendszert.



A jelentés szerint a letartóztatott embereket szűk, koszos cellákba zárják, kényszerítik őket a vallomástételre, az ételt és a ruházkodást is megtagadják tőlük, a nőket pedig szexuálisan bántalmazzák, megerőszakolják. A jogvédő szervezet ázsiai kirendeltéségnek igazgatóhelyettese, Phil Robertson szerint a fogvatartottak csak akkor jutnak ételhez, ha valahogyan sikerül megvesztegetniük az őröket, hogy adják át a családjuk által küldött élelmiszert.

Robertson szerint az észak-koreai emberek nem véletlenül félnek attól, hogy előzetes letartóztatásba kerülnek, ugyanis a kínzásokat csak azok kerülhetik el, akik rendelkeznek annyi pénzzel és befolyással, hogy meg tudják vesztegetni a börtönök őreit vagy az ügyészeket.

Akinek viszont nincs megfelelő háttere ehhez az különösen az előzetes letartóztatás első szakaszában szenvedi el a legtöbb bántalmazást.

Egy interjút adó rendőr szerint ugyan a szabályok értelmében tilos megütni a letartóztatottat, de a rendőröknek szüksége van korai vallomástételre már a letartóztatás első szakaszában, ezért megverik a fogvatartottakat, hogy vallomást csikarjanak ki.

A fogvatartottak arról számoltak be, hogy napokon keresztül 16 órát kellett mozdulatlanul ülniük a cella padlóján térdelve vagy törökülésben, és a legkisebb mozdulatot is büntették. Büntetésként gumibottal, övvel vagy puszta kézzel ütötték őket, de volt, akinek 1000-szer kellett körbefutnia az udvart. Egy másik fogvatartott pedig arról számolt be, hogy ha ő vagy valamelyik cellatársa megmozdult, akkor a rácson ki kellett dugniuk a kezüket az őrök pedig rájuk tapostak a csizmáikkal.

Yoon Young-cheol fogvatartott szerint rosszabbul bántak velük, mint az állatokkal, és a végére úgy is érezték magukat, mintha állatok lennének. Őt még 2011-ben tartóztatták le állítólagos kémkedés miatt, de állítása szerint napokig azt se tudta, miért vitték be a rendőrök, mert kérdezés helyett csak ütötték.