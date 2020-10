Templomként működik tovább egy lengyel konditerem a járványügyi korlátozás elleni ironikus tiltakozásból

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

A rendelkezések ellen tüntető fitneszesek Varsóban a hétvégén. Fotó: Maciej Luczniewski/NurPhoto via AFP

A Facebookon jelentette be az Atlantic nevű krakkói konditerem-fitneszklub, hogy a lengyelországi járványügyi szigorítások miatt komoly változtatásokat vezetnek be hétfőtől:



A konditerem rész innentől Atlantic Store néven edzőgépbolttá alakul át, ahol az érdeklődők nyugodtan ki is próbálhatják a kiszemelt termékeket.

A különböző csoportos tornák helyett pedig vallási összejöveteleket tartanak, az Egészséges Test Egyházának szervezésében. A szertartásokat Megvilágosodott Olek és társai tartják.

A komplexumban vannak squashpályák is. Mivel a versenyeket nem tiltották be, ha nézőket nem engednek be, a szabadidős squasholást viszont igen, a kuncsaftok innentől egy verseny indulói lesznek.

Ez persze csak frusztrált viccelődés, a lengyel konditeremtulajdonosok ugyanis rettentően kiakadtak azon, hogy miközben a pénteken bejelentett, friss korlátozások értelmében bezárják a gyúrótermeket, egyes városokban távoktatást rendelnek el, megtiltják az esküvők rendezését és az éttermeknek korábban be kell zárniuk, a templomok nyitva maradhatnak. Varsóban szombaton több száz fős tüntetést tartottak az elégedetlen bodybuliderek és fitneszrajongók.

