Gődény: Próbáljuk a tömegbázist összeszedni

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Miközben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanújával folyik nyomozás a Közös Nevező nevű pártnak az ügyében, mert nem fizetett vissza 153 millió forintos állami kampánytámogatást, a szervezet netes és élő aláírásgyűjtésbe kezdett oltásellenes témában.

A párt ma is aktív vezetője, egyben az aláírásgyűjtés szervezője a magyar koronavírus-szkeptikusok egyik arca, Gődény György.

Gődény a 444-nek nem is titkolta, hogy az aláírásgyűjtést tömeg- és adatbázisépítésre használják.

Pont egy hete, október 13-án posztoltak ki egy oltásellenes aláírásgyűjtési felhívást egy egyszerűen csak Aláírásgyűjtés névre hallgató fb-oldalon, az online ívet a számlálójuk szerint azóta több, mint 33 ezren írták alá. Mivel párhuzamosan a való életben is gyűjtenek aláírásokat nyomtatott ívekre, az aláírók valós száma ennél magasabb lehet.

A felhívás szövegéből két fontos dolog derül ki:

A szervezők a „hirtelen és üzleti érdekből összedobott, az évek hosszú sorát igénylő klinikai tesztelési fázist kihagyó koronavírus vakcinák” kötelezővé tétele ellen szeretnének tiltakozni.

Az akció mögött az a Közös Nevező nevű párt áll, aminek az arca és ügyvezetője Gődény György gyógyszerész, az egyik legismertebb magyar koronavírus-szkeptikus, aki nemrég szándékosan a szeptember 11-ei terrortámadás évfordulójára szervezett koronaszkeptikus tüntetést Budapest belvárosába.

Gődény szeptember 11-én.

Ha azonban rákattintunk magának az aláírásgyűjtő oldalnak a linkjére, az a meglepetés ér minket, hogy az oldal tetején nagy betűkkel szedett szöveg, amit a lakcímüket, mailcímüket - és opcionálisan a telefonszámukat - megadó állampolgárok ténylegesen aláírnak, már egyáltalán nem csak a koronaellenes vakcináról szól, hanem a lehető legáltalánosabb oltásellenes szöveg:



„Egyetértek azzal, hogy védőoltásra senkit ne lehessen kötelezni, és annak hiánya miatt senkit ne lehessen büntetni vagy korlátozni.”

Az is feltűnik egyből, hogy miközben a szervezők sokezer ember személyes adatait kapják meg - és az adatvédelmi tájékoztató szerint visszavonásig szabadon kezelhetik is azokat - az aláírásgyűjtésnek nincs látható gyakorlati célja, például nem egy népszavazási kezdeményezésről van szó.

De akkor miért és ki gyűjti be több tízezer ember személyes adatait?

Miután felhívtam Gődény Györgyöt, ő egy rakás kérdést megválaszolt.

Először is azt, hogy tényleg ő áll az akció mögött, illetve pártja, a Közös Nevező, aminek továbbra is ő az ügyvezetője. Gődény egy pillanatig sem titkolta, hogy az egyik fő céljuk az egésszel, hogy megpróbáljanak „tömegbázist összeszedni”. Azt is megemlítette, hogy ilyen felhasználói adatokat „lekérhetett volna a nyilvántartásból” is.

Hogy miért nem azt tette?

Gődény állítása szerint azért, mert a tömegbázisépítés melletti másik céljuk az aláírásgyűjtéssel az, hogy szeretnék felmérni, mekkora tömegtámogatottsága van a rövid idő alatt kifejlesztett koronavírus-vakcinával szembeni tartózkodásnak. Ha sikerül több mint 200 ezer aláírást összeszedniük, akkor kerülhet szóba egy népszavazási kezdeményezés - magyarázta a gyógyszerész.

De hiába beszélgettünk aránylag hosszan, Gődény végig nem tudta vagy akarta tisztáni a facebookos felhívás és a konkrét aláíró oldal üzenete közötti lényeges különbséget. Az fb-poszthoz hasonlóan Gődény is arról beszélt, hogy az aláírók igazából az ellen tiltakoznak, hogy „egy sebtiben kifejlesztett”, a szokásos, sokéves procedúránál sokkal rövidebb időn belül engedélyezett, emiatt potenciálisan veszélyes vakcinát vezessenek be, kötelezővé téve annak beadatását. Vagyis a konkrét - bár abban a formában még nem is létező - Covid-19-vakcina ellen. „Nem az oltások ellen” - fogalmazott a gyógyszerész-pártvezető.

Csakhogy, mint említettem, az íven egy teljesen általános kötelezőoltás-ellenes szöveget íratnak alá. Többszöri visszakérdezésemre Gődény erre az ellentmondásra végül azzal reagált, hogy most ugyan a Covid az aktuális járványt okozó betegség, de később jöhetnek már járványok is, és az aláírandó mondat ezekre is vonatkozik.

Azt a Telex írta meg nemrég, hogy a Közös Nevező és annak 2018-as választási elszámolása miatt két nyomozás is folyik a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán. Az egyik különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt (ez 2-8 év szabadságvesztéssel járhat). A másik pedig költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási kötelezettség elmulasztásának bűntette miatt indult

„a párthoz köthető egy személy vonatkozásában”.

Ezért három évig terjedő szabadságvesztés adható.

A lap szerint a választáson 0,07 százaléknyi szavazatot kapó párt, annak ellenére, hogy nem érte el az 1 százalékos határt, nem fizette vissza a közel 153 millió forintos költségvetési kampánytámogatását.

A sokak által kamupártnak nevezett alakulatról Gődény György most azt mondta, hogy „uram, ez egy működő párt”, aminek állítása szerint többszáz aktivistája van, akik közül most sokan aláírásokat gyűjtenek.