Greta Thunberg nagyon mérges az Európai Parlamentre

Megadta magát az Európai Parlament a klímaváltozás és a környezetvédelem ügyében, amikor szerdán megszavazta a unió Közös Agrárpolitikájának reformját, ezt mondta Greta Thunberg, a diákok globális klímamozgalmát vezető svéd aktivista.

Thunberg azért rágott be az EP-re, mert szerdán az jobbközép Európai Néppárt, a balközép Szocialisták és Demokraták és a liberális Újítsuk meg Európát frakciók többségével megszavazták azt a javaslatot, amely

az agrártámogatások 60 százalékát továbbra is komolyabb környezetvédelmi vagy fenntarthatósági elvárások nélkül ítéli oda a gazdálkodóknak. Az Európai Bizottság javaslatot tett az agrártámogatások elosztásának reformjára, amit már alapból kritizáltak környezetvédő csoportok, amiért az vár el elég komoly fenntarthatósági intézkedéseket a támogatásokért cserében. Az EP többsége viszont még egy ennél is felvizezettebb verziót szavazott meg, amely 387 milliárd eurót oszt ki úgy, hogy azért cserébe csak minimális zöld elvárásokat támaszt a gazdák és agrárcégek elé, bizonyos esetekben viszont konkrétan semmit.

A parlament elé került javaslatnak ezt az aspektusát viszont nem annyira kapta fel a sajtó, leginkább ugyanis arról volt szó, hogy a húsipari lobbi szerette volna elérni, hogy az új szabályok szerint a hústermékeket utánzó vegán termékeket ne lehessen kolbásznak, hamburgernek, steak-nek és hasonlóknak hívni.