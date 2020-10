Használni kezdték a mentősök az antigéntesztet

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Most már antigén gyorsteszteket is igénybe vesznek a mentősök a koronavírus kimutatására. Negatív eredmény esetén pontosabb, de lassabb PCR-tesztet is elvégeznek, mondta Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az M1-en.

Elmondása szerint jelenleg ez az antigénteszt a legjobb a világon, 97 százalékos pontossággal működik, bár az MTI beszámolója alapján nem részletezte, hogy a pozitív vagy a negatív eredményt mutatja ki ilyen pontossággal.

Az antigéntesztek működéséről, előnyeiről és hátrányairól részletesen írtunk. A lényeg, hogy a PCR-hez hasonlóan ez is az aktuális fertőzöttséget mutatja ki, támogatói azzal érvelnek, hogy a segítségével gyorsabban kiszűrhetők a leginkább fertőző emberek.